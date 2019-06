Karolína Plíšková otevřeně: Co si myslí o Francouzích? A proč ráda mění vůně?

Jaký máte vztah k Francii a Francouzům?

Z Francie znám hlavně Paříž, je to krásné město s mnoha nádhernými památkami. Francouzi obecně mi tolik sympatičtí nejsou. Nejde to paušalizovat, ale určitě existují přívětivější lidé v jiných zemích...“

Fandila jste vždy Fantomasovi, aby utekl, nebo komisaři Juveovi, aby ho chytil?

„Vzhledem k sympatiím s Funèsem držím palce komisaři Juveovi!“

Přelouskala jste bichli Tři mušketýři? A filmová zpracování se vám líbí?

„Ano, to je přeci povinná četba! (smích) Filmových zpracování už bylo několik, nejlepší je ale pořád to první ze 70. let.“

Máte ráda filmy s Belmondem, Delonem, Funèsem?

„Nejsem žádnou velkou fanynkou těchto francouzských filmových klasik. Ze zmiňovaného tria mám nejradši Funèse jako Četníka ze Saint- -Tropez.“

Jste vysoká, štíhlá, jako Eiffelovka. Štvou vás podobná přirovnání?

„Je pravda, že čas od času se stává, že to o sobě slyším. Se ségrou nás nazývali »Dvě věže«. Podobné přirovnání mi nevadí, umím si udělat legraci i sama ze sebe. Takže v pohodě...“

Jedno z nejkrásnějších měst světa - Paříž • Foto Profimedia.cz

Co vás napoprvé v Paříži nejvíc uchvátilo?

„Především architektura a pamětihodnosti, Notre-Dame, bazilika Sacré-Coeur, Louvre, Eiffelovka... Líbí se mi taky ve vyhlášené cukrárně Ladurée.“

Kolikrát jste na Eiffelovce byla? Vyťapkala jste na ni pěšky?

„Jen jednou, výtahem, ale každý rok se jdeme projít alespoň kolem. Je to krása. Minulý rok jsme na ni měli výhled přímo z apartmánu.“

Lákalo by vás žít na zámku ve Versailles? Být markýzou, mít všechny ty šaty, šperky, komorné...?

„Madame de Pompadour? Ale jo, to nezní špatně! Hlavně ty šaty a šperky, ty mám opravdu ráda. Na pár dní, možná týdnů, bych si to určitě vyzkoušela.“

Co z Paříže byste přenesla do známé pražské ulice Pařížská, aby si ještě více zasloužila své jméno?

„Luxusní butiky to splňují, já bych uvítala ještě nějakou tu kavárnu nebo cukrárnu s makronkami.“

Vyrazila jste si někdy v Paříži na bleší trh?

„Během turnajů bohužel na volnočasové aktivity není moc čas. Jsem ráda, že jsem stihla nějaké ty památky. Na blešáku jsem ještě nebyla.“

Okusila jste francouzské speciality typu šneci či žabí stehýnka?

„Nikdy jsem to neochutnala, mám k tomu odpor. Francouzskou gastronomii moc nemusím, mám ráda hlavně italskou a japonskou kuchyni.“

Opila byste se raději ze šampáňa Moët, nebo vína beaujolais?

„Těžká otázka, protože nepiju skoro vůbec. A když už, tak buď právě šampaňské, nebo víno. V poslední době si ale dopřávám decinku bílého, chutná mi spíš sladší.“

Který z parfémů je ten »váš«: Givenchy, Dior, Chanel, Yves SaintLaurent či Pierre Cardin?

„Parfémy používám dnes a denně, to je v této době normální, ale nemám žádného favorita. Nepoužívám stále ty stejné dokola, naopak vůně ráda měním.“

Jaké je vaše nejoblíbenější místo v Paříži?

„Asi to bude ta Eiff elovka, tu nevynechám nikdy!“

Kdy jste si pořídila první kabelku Louis Vuitton?

„Vuittonky se mi moc nelíbí, nemám je tolik ráda. Spíš jako menší zavazadlo nebo toaletní tašku. Kabelky mám ráda od jiné francouzské značky – Hermés.“

Až vyhrajete French Open, zvládnete ve francouzštině jednoduchou děkovačku?

„Když vyhraju, tak se naučím celou větu! (smích) Jinak nepoužívám skoro nic, kromě základních slov nebo frází v restauraci apod. Ono mi nic jiného ani nezbývá, Francouzi obecně angličtinu moc neovládají.“

Jak se vám líbí tenisový areál Roland Garros a francouzští tenisoví fanoušci?

„Fanoušci jsou specifičtí, jsou schopní vytvořit i vyloženě nepřátelskou atmosféru, to když nastoupíte proti některému z domácích hráčů. Letos je tu pár novinek, areál se snaží modernizovat, ale je znát, že už je trochu zastaralý. U nás je to po Wimbledonu asi nejpopulárnější grandslam, mně se ale asi víc líbí v Austrálii nebo New Yorku.“

Kousek za tenisovým areálem je Boulogneský lesík, v noci hodně nebezpečný. Troufl a byste si tam?

„Sama určitě ne. V noci ale naštěstí plánuju spát a nabírat síly, tak se tomu vyhnu.“ (smích)

Nedaleko je i fotbalový Park princů. S kterým z hráčů PSG byste se chtěla nejvíce potkat?

„Ze současného kádru s nikým, z bývalých hráčů bych vybrala Zlatana Ibrahimovice, četla jsem i jeho knížku.“

Dokázala byste si představit, že byste v Paříži žila?

„Hodně času trávím v Monaku, to je k Francii blízko a vyhovuje mi to tam maximálně. Paříž bych si na život nevybrala.“