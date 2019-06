Slávista Souček promluvil o tajemné přítelkyni: Na co se spolu chystají?

Je to žena jeho života. Možná brzy nejlépe placený fotbalista české ligy poodhalil, jak se setkal s půvabnou plavovláskou. „Jmenuje se Natálie. Je z Kladna, ale seznámili jsme se v Praze, kde jsem od patnácti let, a do Brodu jsem jezdil jen na víkendy. Žijeme spolu v Praze,“ pověděl Souček o své lásce z matičky stověžaté.

Čili se pak nešlo nezeptat na svatbu. „Řešíme ji. Já jsem takový ten, který to bere tak, že by všechno mělo jít popořadě. Jsem v tom zásadový. Takže už jsme měli křest dcerky, svatbu jsme letos nestihli, ale už máme termín na příští léto. Těším se, až budeme svoji,“ usmál se spokojený Souček.