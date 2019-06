Nechutné útoky závistivců! Finalistka French Open Vondroušová trpěla

Měla by se jen smát, užívat si sladkého mládí a báječných úspěchů. Místo toho jí život otravují zamindrákovaní hlupáci. „Některých věcí si už raději ani nevšímám,“ povzdychla si během své jízdy na antukovém grandslamu, kde se dostala až do finále.

Leckdo nedokáže skousnout její pohádkové výdělky, vždyť jen v Paříži už má jistých 30 milionů korun. Nikoho nezajímá, kolik peněz jí zdaní, spolknou náklady na cestování či trenéry, že v Praze stále bydlí v podnájmu. Proto raději o penězích téměř nemluví.

Manažer Jan Koukal jí sehnal sponzorského bavoráka, aby se už při svých cestách domů do Sokolova nemusela plahočit svým malým »prdítkem«. „Mám ale na něm i jméno a jednou jsem ho našla se dvěma prořezanými gumami,“ prozradila Markéta.

Před dvěma měsíci po prohře na turnaji v Miami zveřejnila nenávistné zprávy, které jí na sociální sítě poslali zhrzení sázkaři: Chcípni, ty kreaturo. Umři na AIDS, hnusná čubko! Prostě děs. „Když se mi to stalo v šestnácti poprvé, volala jsem domů a brečela. Děje se to po každé porážce. Už jsem si zvykla, prostě to vymažu,“ řekla statečná česká tenistka.