Šifra mistrů Plekance a těhotné Šafářové?! Rodina se rozrůstá!

Možná! Lucie s Tomášem, který svádí rozvodovou bitvu s manželkou Lucií Vondráčkovou (39), s níž má dva syny Matyáše (7) a Adama (3), tak každopádně pár hodin po spekulacích, že spolu očekávají miminko, prezentovali svoje spojenectví s nadací Radost dětem, která pomáhá tisícům těžce nemocných a mládeži v dětských domovech.

„Myslíme, že právě tyto charitativní projekty si zaslouží publicitu a titulní stránky novin a časopisů,“ uvedli ve svém společném příspěvku Šafářová s Plekancem, kteří svůj vztah veřejnosti potvrdili vloni v létě. „Není tajemstvím, že se známe už dlouho,“ řekl tehdy hokejista Blesku.

Od té doby jejich láska jen kvete. On skončil v NHL a vrátil se do Česka, kde pomohl mateřskému Kladnu k návratu do extraligy a pár zápasů odehrál v dresu brněnské Komety, klubu, jemuž jeho partnerka fandí od dětství.

Také Šafářová už kvůli zdravotním problémům tenisu moc nedala a na letošním Roland Garros (už těhotná??) uzavřela hvězdnou kariéru definitivně! Proto jim nic nebránilo vybudovat si v Praze hnízdečko lásky. Nový domov si našli v Dejvicích, kde se při pravidelných romantických procházkách zamilovaně drží za ruce.

Stále ještě zákonná Plekyho manželka Lucie Vondráčková mezitím v Kanadě čeká na konec školního roku, po kterém se podle soudního rozhodnutí musí i se syny vrátit do Česka. „Ještě na podzim to totiž vypadalo, že pokud chci vidět vlastní syny, budu se muset stěhovat do zámoří. Soud rozhodl a hra na kanadskou rodinu skončila. Pokud jsem nehrál, bylo to z důvodů, že jsem létal do Kanady,“ komentoval verdikt tribunálu v polovině března Plekanec.

Od července tak bude celá rodina v jednom městě!