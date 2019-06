Bylo mu na zvracení! Český pilot řádil v nebesích s jezdcem formule 1

Z kokpitu nejrychlejšího monopostu planety přesedlal pilot formule 1 Pierre Gasly do kabiny leteckého akrobatického speciálu, který pilotoval úřadující šampion Red Bull Air Race Čech Martin Šonka. Právě tato nebeská disciplína je označována jako nejrychlejší motorsport na světě.

Přestože je Gasly zvyklý ze závodů na velký adrenalin, let se Šonkou byl ještě o něco větší extrém. „Právě jsem letěl s Martinem v tomhle neuvěřitelném letadle a byla to pro mě zkušenost úplně nového druhu. Bylo to neskutečné,“ zářil po přistání Francouz, který se musel vyrovnat v kokpitu ještě s větším přetížením, než zná z formule 1.

„Ve formuli jsem zažil nejvíce 5.4 G, když jsem hodně brzdil. Tady jsme dnes měli 6.7 G nebo 6.8 G a tím, že je to pohyb ve 3D prostoru se mě můj mozek ptal, co se to sakra děje. Při přetížení nad jednou ze zatáček to bylo tak silné, jako by vás někdo udeřil do tváře. Je neskutečné, jak ostře dokáže to letadlo manévrovat,“ vyprávěl Gasly po výstupu z dvoumístného letadla.

Bezelstně pak přiznal, že během akrobatických kousků vůbec netušil, co se s ním děje. „Před letem jsem měl nějaký oběd a to asi nebyl nejlepší nápad, protože jsem při některých manévrech cítil, že mi není úplně dobře, ale i tak to bylo prostě neuvěřitelné,“ ulevil si závodník.

Český pilot si jezdce formule 1 na nebi vychutnal. „Je zvyklý na nějaká géčka z formule, ale teď jsem mu ukázal ještě další level. Nebylo to pro něj jednoduché, protože je zvyklý a trénovaný na přetížení z jiných směrů, než zažil tady v letadle. Mnoho lidí si to na poprvé moc neužije, ale myslím, že Pierre to zvládnul bravurně a že si to i užil,“ uvedl Šonka.