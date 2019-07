Kobzanová promluvila o životě hokejové partnerky: Závidím pracujícím ženám!

Žádné vyspávání. Kobzanová prozradila, že se budí kolem sedmé a zároveň s budíkem se spouští kolotoč jejich povinností. „Vstávám první, jdu vyvenčit psa a cestou zpět koupím čerstvé pečivo ke snídani. Pak vzbudím starší Ellu a potom mladší Lili. Poslední u nás vstává tatínek,“ řekla modelka pro magazín Dieta.

Kobzanová všem připraví snídani a svačinky. Pak oblékne děti a starší dceru veze do školky. „V Kanadě je často oblékám do dvou vrstev, musím si nechat vyhřát auto, které stojí venku, a přestože do školky chodí zatím jen jedna, jet se mnou musejí obě, protože tu druhou nemám v tu chvíli kam dát.“

Koloběh se nezastavuje ani odpoledne, když se všichni sejdou doma, pokud tedy není zrovna Frolík na tripu po USA. „Já prostě neumím sedět. Mám pocit, že ženská by měla neustále dělat něco pro rodinu. Asi mě vrcholně uspokojuje, když jsou všichni spokojení,“ vyprávěla Kobzanová, jejíž zatím jedinou pracovní povinností je rodina, když je momentálně na mateřské dovolené.

„Trošku ale závidím ženským, které do práce chodit můžou, protože je to psychický odpočinek od rodiny. Stereotyp dokáže být někdy velmi únavný,“ povzdechla si modelka a upozornila na faktory, které ohrožují spokojené partnerské soužití.

„Děti a mateřská dovolená, to bývají zabijáci vztahu. Je těžké najít někdy rovnováhu mezi partnerstvím, rodinou a dětmi, když nemáš nikoho, kdo by ti děti pohlídal, nebo když nemáš peníze na to, aby sis někoho takového najala. My toto naštěstí díky Michalovi řešit nemusíme. Když je potřeba, můžeme si dovolit slečnu na hlídání, abych mohla jet v mrazech nakoupit, ale abychom třeba měli s Michalem i čas jen pro sebe,“ uvedla Kobzanová žijící po boku úspěšného hokejisty, jež si v nadcházející sezoně vydělá 3 miliony dolarů před zdaněním.

Jako bývalá královna krásy České republiky se modelka stále udržuje ve formě. Nejen kvůli sobě nebo práci, ale i pro partnera. „Myslím, že každý chlap je rád, když se jeho žena o sebe stará. Muži totiž obecně chtějí mít vedle sebe ženu, která se jim líbí.“

Kobzanová tak nejen zdravě jí, ale po večerech běhá v Kanadě ve sklepě na páse, protože venku by zmrzla. Běh miluje, ale ze sportů nesnáší golf, jemuž naopak propadl Frolík. „To není sport pro mě, říkám tomu útěk od manželky. Zabere to hodně času.“