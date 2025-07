Já jako Provod?! Kohút o Trpišovského listu, náročném Svědíkovi či levácích v Baníku

Jak jste dopadl na beep testu a dalších „oblíbených“ radovánkách?

„Oblíbené moc nejsou, ale myslím, že jsem s tím v pohodě, protože kondičně jsem na tom docela dobře.“

To právě slýchávám zleva zprava. Vždycky vám to tak od přírody běhalo?

„Celkem jo, a nejvíc pod trenérem Svědíkem. Tehdy jsem se posunul nejvíc, protože má fakt nepříjemné přípravy. Teď koukám občas na Zbrojovku, co kluci zažívají... (úsměv) Od té doby se to nějak veze a jsem na tom takhle.“

Že by inspirace ex-spoluhráčem Lukášem Sadílkem ze Slovácka, který taky pořád neúnavně lítá a nezastaví se?

„Když jsme spolu byli v týmu, byl na tom Sáďa ještě líp, běhalo mu to víc než mně. Teď by mě zajímalo, jak bychom na tom vedle sebe byli. Ale že bychom se tehdy nějak hecovali, se nedá říct. Dobře na tom byl i Vlasta Daníček nebo Vlas Siňavskij. I díky tomu jsme měli ve Slovácku úspěchy.“

Lukášova mladšího bráchu Michala si z mládeže vybavíte?

„Potkávali jsme se jako mladí, ale to byla kategorie U14 nebo něco takového. Potom už ne, protože odešel do PSV.“

Kromě Martina Svědíka se hodně zmiňoval i kondiční kouč Miroslav Mikšíček. Byl podobně ostrý jako Filip Saidl s Janem Musilem nyní v Ostravě?

„Nároční jsou podobně, ale řekl bych, že každý má jiné metody. Třeba v lese se běhávalo malinko odlišně.“

S trenérem Svědíkem jste toho zažil nejvíc, tak povídejte...