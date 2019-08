Tenistka Kvitová prolomila tabu: Jak to mám s penězi a menstruací

Ani neví, kolik si vydělala. Kvitová překvapila novináře, když jí museli prozradit, na kolik si už díky tenisu přišla. Celkem jde o 30 milionů dolarů. „Hezké číslo. Ještě z něho ale odpočítejte ty daně…,“ pousmála se dvojnásobná vítězka Wimbledonu, u které nehrozí, že by peníze ve velkém rozházela.

„Odmala jsem konzervativní typ, nebudu hodně utrácet nebo blbnout. Strašně ráda neriskuju,“ řekla Kvitová a uvedla, že vydělané miliony investuje do podílových fondů a akciového portfolia. Do budoucna by ráda zkusila podnikat, až za několik let skončí s tenisem.

„Chci mít vlastní beauty salon. Mám ráda kosmetiku, takže to bude přirozeně můj obor. Potřebuji hlavně najít dobrý prostor, takže jestli o nějakém místě v Praze víte, dejte vědět. Alespoň 200 metrů čtverečních, dobré parkování a ne daleko od centra,“ poptávala se Kvitová po prostorách k byznysu.

Kromě financí se stočila řeč i do intimní roviny. Před třemi roky poprvé česká tenistka nakousla téma, jak menstruace ovlivňuje ženský výkon. „Je jasné, že s námi ženami hormony mávají víc než u vás mužů, střídání nálad tam je a každá má menstruaci jinou. Já třeba první dva dny hrozně trpím a bez prášků neudělám ani krok,“ šokovala Kvitová.

Když zrovna v tu dobu hraje zápas, tak užívá prášky proti bolesti. „Jsem ale utlumená, oteklá, pomalejší. Už při rozehrávce poznám, že mám třeba oteklé nohy,“ povzdechla si šestá hráčka na žebříčku WTA.