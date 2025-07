Obroda Zbrojovky: Návrat výher a diváků. Obrovská vzpruha, líčil Svědík

Takovou Zbrojovku chtějí fanoušci v Brně (kromě příznivců Artisu) vidět. Silnou, sebevědomou, vítěznou. Restart klubu s novými majiteli a realizačním týmem kouče Martina Svědíka se daří. Po výhře v Českých Budějovicích (2:0) sejmul druholigový tým také rezervu Sparty 3:0. A hlavně, neútulný stadion v Srbské ulici byl obsypaný spokojenými diváky. „Pro hráče je to obrovská vzpruha,“ uvedl trenér Martin Svědík. „Takhle se chceme prezentovat dál,“ připojil obránce Jakub Klíma.

Fotbal v Brně konečně obživl. Na první duel Artisu s Chrudimí, který se minulé pondělí kvůli průtrži mračen nedohrál, dorazilo do Králova Pole patnáct stovek lidí. Na to, že se klub s malou fanouškovskou základnou přestěhoval z Líšně a srdcaři to nesli s nelibostí, velmi slušné číslo. Bylo však jasné, že na premiéru Zbrojovky v sezoně bude zvědavo daleko víc lidí. Ve městě je pořád jasným číslem jedna.

Ale že jich přijde o prázdninách na Spartu B skoro šest tisíc? Příjemný šok. Hlasatel oznámil 5647 platících. „Byl jsem nadšený. Na první zápas jsem se hodně těšil. První poločas jsem si pod naší velkou tribunou užíval,“ vyprávěl Jakub Klíma. „Podpora diváků je tady obrovská. Je to velký důvod, abychom hráli na sto procent. Nevydechnou si od první do poslední minuty. Je vidět, že makají jako my na hřišti. Musíme jim ukazovat, že si jdeme za svým,“ doplnil.

Atmosféra při utkání se Spartou B byla daleko lepší než v posledních letech, ať už hrála Zbrojovka první nebo druhou ligu. Přítomní dali najevo, že změnám věří a dávají klubu novou šanci. Je evidentní, že na žádné jiné mužstvo se v rámci soutěže v takovém počtu chodit nebude. „Lidé vidí, že náš směr je trošku jiný. I to, jak mužstvo pracuje. Je to super, chtěl bych, aby chodily takové návštěvy,“ řekl Svědík, jenž si mohl dovolit protočit další hráče. Prostě je chtěl vidět v akci. Nešlo o změny z výkonnostních důvodů. „To jsem řekl i hráčům v kabině,“ potvrdil trenér.

Kádr Zbrojovky je nadstandardní, tentokrát zůstali na lavičce třeba Kanakimana, Rymarenko, Blecha či Janetzký. Prvního gólu se dočkali diváci po půlhodině hry, kdy Juroškův centr brilantní hlavičkou zády k bráně usměrnil za Daniela Kerla útočník Oliver Velich. Posila z Jablonce si v přípravě vydobyla pozici útočníka číslo jedna. Až za ním jsou nyní v hierarchii Martin Rymarenko, Tadeáš Vachoušek a Justin Araujo-Wilson.

Domácí se vytasili s ostrým vysokým presinkem, až na vápno soka se vysouvali tři útoční borci. Vyplatilo se. „Soupeř měl kvalitu na míči. Jsou to mladí, talentovaní kluci. Ale skoro do žádné šance se nedostali,“ lebedil si Klíma, jenž po pauze zblízka zvýšil.

Stačilo po Kronusově akci trefit zblízka prázdnou branku. Ovšem z tribuny se zdálo, že v koncovce maličko zaváhal. „Měl jsem spoustu času a strašně jsem se soustředil,“ líčil. „Klidně ať to dám na dva doteky,“ dodal.

Na konci se převtělil do role asistenta a nahrál na třetí zásah Janu Juroškovi, kolegovi z opačné strany defenzivy. Vítěze vyprovázel do šaten vytrvalý potlesk. „Ať žije Brno,“ skandoval kotel. „Neměli jsme takový výpadek jako v Budějovicích,“ těšilo kouče vítězů.

Mimochodem, když šestadvacetiletý Klíma na jaře skóroval za Hradec Králové v nejvyšší soutěži, byla to sláva. Trefil se totiž poprvé, a to při ve svém 175. startu. Teď zapsal další střelecký úspěch, pro změnu premiérově o patro níž. „Naštěstí jsem nečekal tak dlouho,“ usmál se. Terčem vtipných poznámek okolí ovšem sváteční střelec čelil znovu. „Cílem těchto legrací jsem často a myslím, že to dokážu unést,“ reagoval s nadhledem.

Trenér chce po krajních obráncích, ať vytrvale zavírají zadní tyč. Čeká také od nich góly, asistence. „Hodně to do nás cpe,“ sdělil Klíma, jenž si zvyká na pozici levého beka. „Dnes musí být nadšený,“ narážel na svůj a Juroškův gólový příspěvek.

Po druhém kole je Svědíkův soubor stoprocentní, navíc neinkasoval. Zato béčko Sparty dosud nebodovalo. „Byla to poučná zkušenost s prvoligovým seniorským fotbalem. Soupeř je favorit na postup, hrál jednoduchý fotbal odzadu a šel rychle do boxu. Má na to typologii hráčů, čemuž odpovídala i efektivita,“ shrnul trenér hostů Luboš Loučka, jenž postavil jedenáctku z mladíků plus letní posilu áčka Dominka Hollého. Ten ovšem po první půli střídal.

Kvalitu protivníka Svědík ocenil. „Sparta si hraje svůj systém hry a z béček je nejfotbalovější,“ prohlásil.