Co se stalo? Bývalý reprezentant měl spolufinancovat nákup vozidel určených k dalšímu prodeji. Zisk z něj si měli oba rozdělit, jenže… Jejich byznys skončil fiaskem a Limberský podal na »kámoše« trestní oznámení.

Přestože hráč během dvou let nasypal Čeňkovi P. více jak pět milionů korun, neviděl z nich ani korunu. Podle státního zástupce se totiž stal obětí podvodu, který skončí až u soudu!

„Od poškozeného, který jej považoval za přítele, vylákal peníze pod záminkou použít je pro své podnikání v oblasti nákupu a prodeje luxusních vozidel, ačkoliv slib o vrácení půjček včetně jejich zhodnocení od počátku dodržet nechtěl,“ je napsáno v obvinění.

Limberský podle svých slov neměl důvod kamarádovi nedůvěřovat. „Chodil luxusně oblékaný, měl drahé hodinky, vypadal, že je úspěšný, že mu jde podnikání dobře,“ uvedl do policejního protokolu. Na spolupráci se dohodli už v roce 2014.

„Jeho nabídka mi přišla zajímavá, tak jsem do toho šel. Věřil jsem mu, bral jsem ho jako kamaráda. Když se ozval, že potřebuje peníze na nějaké auto, tak jsem mu je prostě poslal. Víc jsem to neřešil,“ pokračoval Limba, jenž prachy »Čendovi« posílal, přestože mu nikdy nic nevrátil.

„Tvrdil mi, že peníze z uskutečněného obchodu použil zase na další kšeft, že se to potřebuje pořádně rozjet. Tak jsem s tím vracením peněz počkal a nechal se přesvědčit k dalším investicím. Věřil jsem mu, že to dokáže nakopnout jeho podnikání,“ vypověděla opora plzeňské Viktorie.

Limberskému nepřišlo divné ani to, že se čas od času Čeněk P. odmlčel! „Pak se zase odněkud vylíhnul a začal s tím, že má problémy a starosti, ale že chce dát věci do pořádku a slíbil všechny peníze vrátit. Nic takového se nestalo,“ posteskl si někdejší reprezentant a posypal si popel na hlavu. „Byl jsem v tomhle prostě naivní a hloupý.“

A nepoučitelný. Jak totiž v průběhu vyšetřování vyšlo najevo. Čeněk P. Limberského připravil o stovky tisíc za opravu jeho nabouraného Bentley z roku 2015.

Díky Limberskému se Čeněk P. navíc navěsil i na dalšího fotbalistu Vladimíra Daridu, který jeho prostřednictvím prodal svoje BMW 420 Xdrive. Nynější opora Herthy Berlín ale od podvodníka vyinkasoval místo dojednaného milionu jen 300 tisíc korun. „Poté, co auto bylo převedeno na nového majitele, mi napsal zprávu, že se dostal do finančních potíží a že potřebuje chvíli času, ale že to určitě zaplatí,“ uvedl policistům poškozený.

Podle deníku Právo Čeněk P. odmítl jako obviněný vypovídat. Jelikož z trestního rejstříku vyplývá, že už byl v minulosti třikrát odsouzen za podvody, čeká ho za nechutné fígle na fotbalisty až desetiletý pobyt v žaláři.