Kam se hrabe legendární multiinstrumentalista Mike Oldfield! Plíškovou vzali v rámci turnaje ve Wu-chanu do slavného Chupejského provinčního muzea pyšnícího se obrovským množstvím historických artefaktů. „Dopřála jsem si trochu té kultury,“ usmála se Kája.

A uvnitř majestátní budovy skončila u hudby! Nejprve obří palicí bušila do zvonů z hrobky markýze I z Ceng starých dva a půl tisíce let, poté jí vrazili do ruky dvě kladívka na hraní. Nakonec se pod dohledem lektorky mazlila se strunami. K čemu ji postavili, to jí šlo!

„Muziku miluju, jsem na ni občas ujetá,“ prozradila na sebe Plíšková.