Chystá se v F1 velkolepý přestup? Verstappen měl kývnout Mercedesu, má to ale háček

Chystá se obrovská přestupová bomba, která by možná předčila nedávný přesun Lewise Hamiltona z Mercedesu do Ferrari. Právě do německého týmu má podle italské Sky Sports namířeno čtyřnásobný světový šampion Max Verstappen. Ten má sice v Red Bullu platný kontrakt až do roku 2028, v něm je ovšem zahrnuta výstupní klauzule v případě horších výsledků.

Skutečně by se jednalo o prvotřídní senzaci. Žádný jiný jezdec totiž není s Red Bullem spjatý tak dlouho jako Max Verstappen. Nizozemský šampion jezdí v tmavě modrém monopostu od začátku své kariéry ve formuli 1, pouze první rok a půl strávil v Toro Rosso, tehdejším juniorském týmu Rakušanů. Pak už ale zůstal věrný.

S tím by ovšem mohl být od příští sezony konec. Z královny motorsportu už delší dobu přicházejí zprávy, že největší hvězda současnosti by se případnému přesunu nebránila. Údajně už měla mluvit s ambiciózní stájí Aston Martin, nyní to ale vypadá na Mercedes.

Spekulacím nahrává fakt, že slavný tým zatím nemá vyřešenou budoucnost. Jeho současným jezdcům smlouvy po sezoně skončí, George Russell i Kimi Antonelli tak zůstávají v nejistotě. Šéf stáje Toto Wolff chce sestavu pro nadcházející ročník vyřešit v průběhu letní pauzy.

Spíše se očekávalo, že se nic zásadního nezmění a Russell s Antonellim budou pokračovat. Do toho však hodila vidle informace italské Sky Sports, podle níž měl Verstappen jednat s Wolffem a na konkrétní nabídku mu kývnout. Pravděpodobně by to znamenalo odchod Russella, jenž by mohl podepsat v Aston Martin či Red Bullu. Rozhodnuto však v případě Verstappena ještě není, proti uzavření dohody se prý postavila nesouhlasná část vedení stuttgartského koncernu.

Obhajoba titulu se Verstappenovi vzdaluje

Když dostal úřadující mistr světa otázku na možný podpis v Mercedesu, odpověděl zdrženlivě: „K tomu nemusím moc dodávat. Čím víc o tom budu mluvit, tím víc se o tom bude v médiích psát. A to si rozhodně nepřeji. Svou budoucnost si určuji sám.“

Pokud by vše klaplo, Verstappen by nejprve musel odstoupit ze smlouvy, jež mu vyprší až po sezoně 2028. V kontraktu má být zahrnuta výstupní klauzule, která by vstoupila v platnost, jestliže se Red Bull neumístí mezi nejlepšími třemi. Vzhledem k vývoji letošní sezony je to víc než reálná varianta, ostatně „rudí býci“ jsou momentálně v Poháru konstruktérů až čtvrtí s téměř padesátibodovou ztrátou na Mercedes.

I Verstappenovi se další obhajoba individuálního titulu vzdaluje, jeho manko na Oscara Piastriho a Landa Norrise z McLarenu je před polovinou sezony markantní. „Myslím, že kolem letní přestávky už bude jasné, co se v této sezoně stane. Není to ale tak, že bych teď najednou přemýšlel víc než v předchozích letech. Jsem velmi uvolněný, dělám si, co mám,“ prohlásila formulová superstar.