Legendární Dana Zátopková (97): Mozková příhoda a problémy s mluvením!

Je vždy v dobré náladě. Dana Zátopková totiž statečně bojuje se stářím. „Mám chodítko, ale jinak na tom jsem docela dobře. Jen před půl rokem jsem měla mozkovou příhodu a asi dva dny jsem nemohla mluvit. Tehdy mi přišly vhod básničky ze školy, předříkávala jsem si je tak dlouho, až jsem se zase naučila mluvit,“ prozradila olympijská vítězka pro magazín LN Pátek.

V rozhovoru si povzdechla, jak těžké pro ni jako sportovkyni je, když jí ubývá fyzických sil.

„Život je poměrně krátký. Máte dětství, pak život a pak už se kloužete ke hrobečku. Éra plného života je hrozně krátká a člověk nestačí všechno obsáhnout a všechno se naučit. A teď, když už spoustu věcí umím, vím, jak na to, a mám na to správný názor, mám umřít? To je blbé, ne?“ pousmála se paní Dana. V devadesáti sedmi letech už není prý moc o co stát.

