Fotbalista Koštíř (†25) zahynul na sedadle smrti: Honička s policií ho změnila

Koštířovo jméno si dobře pamatují hlavně obyvatelé centra Prahy. Ne kvůli jeho fotbalovému umu, nýbrž kvůli eskapádě ze září 2016. Marek se tehdy vracel z kamarádovy oslavy, opilý nasedl do octavie svých rodičů a při pokusu ujet policii naboural šest zaparkovaných aut. Celková škoda? 340 tisíc korun! „Měl jsem asi sedm piv a dva panáky. Budu platit velkou pokutu a škodu uhradím,“ kál se Koštíř.

A podle kouče Luďka Holuba, který ho zná odmala, se fotbalista tehdy opravdu změnil. „Přišel na dva roky o řidičák, takže se na tréninky nechával vozit. Myslím si, že se pak zklidnil. Postupně mu došlo, že to takhle nejde dál. Že alkohol a řízení nejde dohromady,“ vypráví Holub.

Koštířův životní příběh ale bohužel šťastný konec nemá. Fotbalista, který v aktuální sezoně kopal I. B třídu za Byšice, zahynul v noci na sobotu na dálnici D10. Těsně před Prahou jeho vůz z dosud nezjištěných příčin narazil do před ním jedoucího náklaďáku. Koštíř i muž za volantem byli na místě mrtví.

„I jeho přítelkyně mi potvrdila, že Mára neřídil. O to je to ještě smutnější,“ dodal trenér Holub, který na svého dlouholetého svěřence nedal dopustit. „Pamatuju si ho odmalička. Byl to bezproblémový kluk, který nezkazil žádnou srandu. Mára, to byl prostě bavič...“