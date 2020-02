Dojemný vzkaz pro končícího Kadlece. Snoubenka se dme pýchou!

Může za to Vaškovo prokleté levé koleno. Ne že by tedy Kadlec neměl problémy s celým svým tělem – kvůli kloubu na pravé noze také musel »pod kudlu«, potrhané svaly v dolních končetinách snad ani nepočítá a jednou měl i hrozivě vyhlížející vpáčenou zlomeninu lebky!

Jenže definitivně ho zastavilo až zranění z května 2018. Tehdy v Jihlavě zle došlápl a věděl, že je zle. »Káca« se sice chtěl vrátit, podstoupil tři operace a dokonce transplantaci menisku, jenže plnou zátěž by už nezvládl. „Poslední půlrok jsem cítil, že tělo nepracuje ideálně,“ povzdechl si.

MOMENTY Václava Kadlece: Obrovský talent a nenaplněný potenciál

Předčasný konec fotbalového života Kadlece pochopitelně ubíjí, zároveň ale ví, že doma má mnohem důležitější »kariéru«. Se snoubenkou Renatou totiž vychovává pětiměsíční Viktorku. „Začíná nová etapa a jsem přesvědčen, že bude moc fajn!“ vyhlíží.

A právě Renata mu do »důchodu« poslala nejkrásnější vzkaz. „Jsem neuvěřitelně pyšná na to, co jsi do svých 27 let dokázal! Že ses po každé operaci dokázal vymakat zpátky! Že jsi nikdy nic nevzdal! Že jsi tak skvělým vzorem pro svoji dceru! Že tě mám po svém boku! Miluju tě a těším se na další kapitolu v našem životě!“ napsala blondýnka na Instagram.