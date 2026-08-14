AC Sparta Praha
Datum založení:1893
Stadion:epet Aréna
S osmatřiceti ligovými tituly historicky nejúspěšnější český klub slavil své poslední prvenství v sezoně 2023/24 pod vedením dánského trenéra Briana Priskeho, který se po roční pauze na lavičku Sparty vrátil. Letenští skončili pod jeho opětovným velením tentokrát na druhém místě, což je na Letné považováno za neúspěch. Před letošní sezonou však vyhlašují jasný útok na titul.
2026/2027 - Liga mistrů
Chance Liga - 2026/2027 - Základní část
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|4
Teplice
|3
|2
|1
|0
|9:6
|7
|5
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|6
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|8
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|9
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|5:5
|4
|10
Sparta
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|11
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|12
Plzeň
|3
|0
|2
|1
|7:9
|2
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|15
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|16
Zlín
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu