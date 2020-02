Švancara popsal, jak se seznámil se svojí kráskou Kamilou: Nejdřív mi šlo jen o sex!

Petr Švancara se zamiloval do půvabné Kamily, kterou si co nevidět vezme za ženu • Instagram

To bylo překvapení! Fotbalista Petr Švancara (42) do toho podruhé praští, když v pondělní televizní show TIKI-TAKA požádal přítelkyni Kamilu o ruku. Teď prozradil, jak zásnuby zorchestroval.

Fotbalista Švancara v pořadu TIKI TAKA: žádost o ruku přímo před kamerami

Petře, jak těžké bylo akci uspořádat?

„Musel jsem to naplánovat, aby o tom přítelkyně nic nevěděla. Byl jsem pod tlakem. Den předtím jsme byli na koncertu Marka Ztraceného, a on tam žádal přítelkyni o ruku.“

Takže vás inspiroval?

„Ne, já už to měl naplánovaný. Marek to tajil, tuhle situaci nikdo nečekal. Když jsme šli z koncertu, tak jsem si navíc vyslechl: Podívej, jak to měl krásný, před lidma, koupil prsten...“

To jste pak musel být hodně nervózní.

„Lepší kopat penaltu než žádat o ruku. Nebudu říkat, že jsem takovej frajer, že bych nebyl nervózní.“

Ale výsledek stál za to, že?

„Povedlo se to. Pro Kamču to byl perfektní zážitek. Sice není moc nadšená, jak velký to má ohlas, mně to ale dělá dobře. Žádání o ruku by měla být vážná věc, ale když žádá Švancara, tak tam ta odlehčenost je. A to jsem měl ještě jeden plán.“

Jaký?

„Chtěl jsem ještě Gottovu písničku Když milenky pláčou, aby to bylo úplně po švancarovsku. Radši jsem to ale nechal být, aby se nenaštvala.“

Petr Švancara požádal partnerku Kamilu o ruku ve fotbalové show Tiki-Taka







48 zobrazit galerii

Jakých reakcí se vám dostalo?

„Přišlo mi strašně moc zpráv. Akorát žádný bejvalky se neozvaly, hergot. Žádná nenapsala, že mi gratuluje.“

Co večer po žádosti? Byla romantika?

„Lehli jsme si a usnuli, jako chlap jsem zase zklamal. My si to všechno užijeme rozlučkou se svobodou a v létě svatbou.“

Jak jste se vlastně poznali?

„Celé to začalo tak, že jsem se s ní chtěl jenom vyspat. Ona mě ani neznala jako fotbalistu, dokonce se mě ptala, co jsem hrál za post. Prostě jsem ji ukecal. A teď jsem ji požádal o ruku.“