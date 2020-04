Další z nekonečné řady úkolů k napodobení spočívá v obléknutí se do polštáře, ze kterého díky připevnění páskem uděláte jedinou část oděvu. Ten při podívání zepředu vypadá jako normální oblečení, ale při zadním pohledu odkryje výrazně více. „Všechny ty různý výzvy v tomhle období mají něco do sebe. Tak nevím, jestli jsem splnil zadání a takhle naostro to nepřehnal. No na ulici koukali,“ komentoval Martin s holou zadnicí své balkónové kejkle.