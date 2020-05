Začal na sobě dřít a v 53 letech se opět dostává do formy. Vidět v akci legendárního boxera Mikea Tysona by chtěl asi každý fanoušek, včetně těch českých. Utopie? Možná ne...

Nejmladší trojnásobný šampion těžké váhy organizací WBA, WBC a IBF ukončil kariéru v roce 2005. Posledních deset let netrénoval, bojoval se závislostí na drogách včetně kokainu, zadlužil se. O to víc budí respekt videa, která »Železný Mike« umisťuje na sociální sítě. Při tréninku dává tvrdé rány a vysílá jasný vzkaz, že to s návratem myslí vážně. „Cítím se nezastavitelně, jako by mi zase bylo dvacet! Bohové války znovu zažehli mé ego, abych se vrátil. Jsem zpět!“ tvrdí Tyson.

Netrvalo proto dlouho a boxerská ikona dostala příležitost bojovat v australském Melbourne za víc než 76 milionů korun. Tysona však urážel výběr soupeřů, a proto odmítl. To spustilo lavinu dalších nabídek. Podle Daily Mailu se valí od Turecka přes Českou republiku až po Střední východ.

A podle zdrojů Blesku se anglický deník s českou stopou vůbec neplete! Tyson byl skutečně oslovený, zda by se nevrátil do ringu v Praze. Nicméně kvůli koronavirové pandemii tato možnost zatím padá. Nebylo by to poprvé, co by se Mike v Česku ukázal. V listopadu 2018 jej do Prahy přivedl promotér Petr Větrovský, aby Tyson vyprávěl svůj životní příběh. Zatímco tenkrát působil znaveným dojmem, nyní je zase v plné síle.

„Chtěl bych jeho zápas vidět, stejně jako miliony dalších lidí. Videem, které dal na sociální sítě, mě hodně překvapil. Nečekal jsem, že bude schopný takového comebacku, ale opět v sobě probudil zvíře. Jde o velkou proměnu oproti tomu, když tady byl,“ řekl Blesku Větrovský.