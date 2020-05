Sestava snů Chomutova: malá Slavia, Laco i skvělí střelci z padesátých let | iSport.cz

Jak vypadá chomutovská sestava snů? • FOTO: koláž iSport.cz Nejlepší období chomutovského hokeje se datuje ke konci 50. let, kdy měl tým útok vyšperkovaný skvělými střelci. Největší legendou se stal Miroslav Klůc. Čtyřnásobný král střelců měl zlaté ruce a železnou výdrž. Přišel jako rybníkář z Nesuchyně u Rakovníka se svým bratrem Josefem a bratrancem Blahoslavem, zbytek sestavy tvořili odchovanci jako Josef Klíma, Seiler, Hříbal, Kamiš. Tehdejší tým skončil jednou třetí a v ročníku 1955/56 dokonce druhý. Tuhle slavnou éru si v Chomutově připomněli až po příchodu trenéra Vladimíra Růžičky, jenž přivedl i zástup hráčů, které vedl už dřív. Piráti se díky tomu stali jakousi malou Slavií. Jak vypadá jejich sestava snů?

Jak jsme vybírali „Sestavu snů“? Schválně, jak by vypadala sestava vašeho oblíbeného klubu, kdybyste nemuseli řešit čas? Z každého klubu, který odehrál v extralize aspoň šest sezon, jsme vybrali ideální sestavu napříč jeho historií od roku 1946. Kritéria jsou následující: do sestavy může patřit i slavný odchovanec, který v klubu za áčko nikdy extraligu nehrál, ale hned odešel jako junior do zámoří. Jinak platí, že člen „Sestavy snů“ musel odehrát aspoň jednu celou sezonu a zanechat v týmu nějakou výraznou stopu. Tudíž se v sestavě nesmí objevit hvězdný hráč, který dorazil třeba jen během výluky v NHL na pár zápasů. Při výběru jsme upřednostňovali hráče, kteří se něčím blýskli v nejvyšší soutěži. Piráti Chomutov Vše o klubu ZDE

Brankáři Karel Straka, Ján Laco Jedenáct sezon strávil v týmu Karel Straka. V době největší slávy chytal odchovanec Loun ještě bez masky, na MS 1957 v Moskvě dostal jako první československý brankář cenu pro nejlepšího gólmana turnaje. Později ho vystřídal Josef Mikoláš. Slovenský vicemistr světa a nejlepší brankář MS 2012 Ján Laco působil v Chomutově sezonu a půl. V ročníku 2016/17 přispěl ke krátkému návratu klubu mezi tuzemskou šlechtu. Piráti postoupili do semifinále play off, jejich brankář byl navíc během sezony nejčastěji ze všech extraligových hráčů vyhlášen hvězdou zápasu. Ján Laco si užívá vítězství s chomutovským publikem • Foto Barbora Reichová (Sport)

První obrana Jan Rutta, Juraj Valach Rodák z jihočeského Písku Jan Rutta prošel mládeží v Plzni, do Chomutova zavítal jako junior v roce 2008 a postupně se vypracoval až do reprezentace. Startoval na dvou světových šampionátech, mezitím se odrazil do NHL, kde hrál za Chicago a Tampu Bay. V úspěšném play off 2017 byl nejproduktivnějším obráncem vyřazovacích bojů. Slovák Juraj Valach v české extralize vystřídal nejprve Brno a Slavii. Než zamířil do Chomutova, mihl se ve Slovanu Bratislava, kde hrál KHL. Po semifinálové sezoně byl vyhlášen nejlepším zadákem české nejvyšší soutěže. Jan Rutta chválí brankáře Roberta Kristana • Foto Michal Beránek (Sport)

Druhá obrana Zdeněk Chabr, Miloslav Kolář Jeden z nejlepších a nejspolehlivějších beků, kteří kdy v Chomutově nastoupili. To byl Zdeněk Chabr, který na sever Čech odešel v 19 letech, hokej se naučil v pražské Tatře Smíchov. Během vojny sloužil v Rudé hvězdě Brno, s níž získal tři mistrovské tituly. Poté se vrátil do Chomutova, kterému zůstal věrný i jako trenér. Miloslav Kolář byl dalším pilířem obrany v nejúspěšnějším období klubu z konce 50. let. V sezoně 1955/56 si zahrál za československou reprezentaci. Miloslav Kolář patřil mezi pilíře chomutovské obrany v nejúspěšnějším období klubu • Foto Piráti Chomutov

Třetí obrana Jaroslav Mrázek, Zdeněk Innemann Jihočech Jaroslav Mrázek získal v roce 2007 titul se Spartou, po působení v zámořské juniorce se dost nacestoval. Extraligu hrál za Kladno, Vítkovice, Znojmo, Spartu, v Chomutově zakotvil v ročníku 2011/12. Vyklubalo se z toho jeho nejdelší domácí angažmá. Zažil oba postupy do extraligy v nedávné době a u Pirátů strávil všech šest extraligových sezon. Zdeněk Innemann si svého času zahrál za reprezentační B tým. Vynikal v obraně mužstva, které bojovalo v ročníku 1973/74 v nejvyšší soutěži. Na dlouhou dobu to tehdy bylo nasposledy. Chomutovský Pirát Jaroslav Mrázek dostal symbolický dres za 300 odehraných utkání v dresu Severočechů • Foto Jaroslav Legner / Sport

První útok Miroslav Klůc, Roman Červenka, Michal Vondrka Největší legenda chomutovského hokeje a dva bývalí slávisté, kteří přišli za působení trenéra Vladimíra Růžičky. Miroslav Klůc měl zlaté ruce a železnou výdrž. Do ligy pronikl na prahu třicítky. V první sezoně se stal králem střelců, během dalších čtyř to třikrát zopakoval. Reprezentoval na MS a olympiádě. Roman Červenka se zdržel krátce, byl však největší hvězdou, jaká týmem Pirátů v předchozích letech prošla. V jejich dresu vyhrál se 61 body produktivitu a stal se Hokejistou sezony 2015/16. Michal Vondrka si trofej vysloužil v následujícím ročníku, kdy se Chomutov probojoval do semifinále. Roman Červenka hned ve svém prvním zápase za Chomutov bodoval • Foto Barbora Reichová (Sport)

Druhý útok Josef Klíma, Jiří Hříbal, Josef Seiler Řada poskládaná z velikánů nejúspěšnějšího období klubu na konci 50. let. Josef Klíma patřil mezi typické koncové hráče. Ligu si zahrál poprvé v 16 letech, celou kariéru zasvětil Chomutovu, kde působil 15 sezon. Otec dlouholetého útočníka NHL Petra Klímy. Další odchovanec Jiří Hříbal svůj klub taky nikdy neopustil, dvakrát nastoupil za reprezentaci. Josef Seiler si odskočil na dva roky na vojnu do ATK Praha, z Chomutova ale jinak taky nikdy neodešel. V klubu strávil 16 sezon. Po Klůcovi nejčastější reprezentant, v deseti zápasech dal čtyři góly. K dalším legendám jejich éry patřil i Jaroslav Kamiš. Josef Klíma, otec dlouholetého útočníka NHL Petra Klímy, patřil mezi typické koncové hráče • Foto Piráti Chomutov

Třetí útok Milan Kraft, Ivan Huml, Vladimír Růžička Dvakrát pomohl Milan Kraft vyhrát Chomutovu 1. ligu a jako kapitán ho v sezoně 2011/12 úspěšně dovedl k postupu z baráže, v níž Piráti porazili Mladou Boleslav. Kladenský odchovanec Ivan Huml strávil po návratu z ciziny na severu Čech tři sezony, první dvě patřil k tomu nejlepšímu, co mohl tým nabídnout, a patřil k lídrům při semifinálovém tažení v ročníku 2016/17. Vladimír Růžička za čtyři sezony u Pirátů nastřádal 122 bodů (58+64) a je nejproduktivnějším hráčem, nejlepším střelcem i nahrávačem jeho krátké extraligové historie. Vladimír Růžička v dresu Chomutova • Foto Jaroslav Legner / Sport