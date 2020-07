Fotbalový bouřlivák Fenin se zasnoubil: Srovnala ho policistka!

2004. Do ligy už jako teenager. František Straka vytáhl Martina Fenina do prvního týmu už v 16 letech • archiv deníku Sport

2013. Návrat do Čech a rovnou na stadion v Edenu, který ještě zářil novotou • archiv deníku Sport

2014. Návrat do Teplic. Ale ani ten se příliš nepovedl • archiv deníku Sport

Láska, ta všechno vyléčí. O staré pravdě se přesvědčil Martin Fenin (33). Rebel, jehož průšvihy by popsaly tlustou bichli, požádal o ruku přítelkyni Betku. Podle svých slov se vyhýbá alkoholu a pilně trénuje.

Martinovo srdce si získala půvabná policistka. „Jsem šťastný, bydlíme spolu v Praze a jsme zasnoubení. Není to čerstvé, nedával jsem to ale nikde na odiv,“ řekl Fenin webu Express.cz s tím, že jej Betka vytáhla ze dna.

Bouřlivák, jehož alkoholové eskapády byly pověstné, se prý mírní. „Alkohol vůbec nepiju, už je to dlouho, co jsem si něco dal,“ tvrdí Fenin s tím, že profesionální kariéru stále nezabalil. „Pokud budu přesvědčen, že jsem úplně připravený, tak do něčeho skočím,“ slibuje.