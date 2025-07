Álvarez měl pozitivní test na doping: Šokující příčina!

Vyhrál boj s rakovinou, ale nyní byl načapán s pozitivním nálezem na doping. Stoper španělského týmu Athletic Club Bilbao Yeray Álvarez (30) byl testovaný po semifinále Evropské ligy. A může za to jeho dokonalá kštice.

Álvarezovi byla rakovina varlat poprvé diagnostikována v prosinci 2016. O rok později lékaři usoudili, že se vyléčil. Jenže letos po rutinní prohlídce se objevila abnormalita, která se doktorům nelíbila. Ti ho poslali až v dubnu na chemoterapii. V květnu nastoupil do semifinálového zápasu Evropské ligy proti Manchesteru United. A po něm přišel pozitivní nález. „Byla to opravdová rána. Upřímně, nemohl jsem uvěřit, že je to pravda. Nikdy, ale nikdy jsem neužíval zakázanou látku,“ napsal Álvarez ve svém prohlášení na síti X.

Rychle vydal i vysvětlení situace, jak došlo k vniku zakázané látky do jeho těla. „Od doby, co jsem porazil rakovinu, se několik let léčím na alopecii (vypadávání vlasů) a po prošetření případu jsme byli schopni zjistit, že pozitivní test byl způsoben mým nevědomým užíváním preventivního léku na vypadávání vlasů, který obsahoval zakázanou látku. Chci vám všem říct, že této situace hluboce lituji, ale že s podporou klubu pracuji na své obhajobě a doufám, že se co nejdříve vrátím na hřiště. Jakmile bude proces dokončen, poskytnu veškerá potřebná vysvětlení,“ sype si popel na hlavu.