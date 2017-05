Nad pražskými Řepy létali elitní jezdci Evropy v bikrosu

V Česku se Evropský pohár jel vůbec poprvé. Tento dvoudenní závod byl nejvýznamnějším bikrosovým podnikem celého roku. V 26 kategoriích závodilo 600 nejlepších jezdců z celé Evropy. Více než dvě stovky z nich byly z České Republiky. Mezi dalšími úspěšnými Čechy byl například Tobias Bleier, Viktor Chudoba, oba z Bikrosclubu Řepy, nebo Lukáš Kunčar z OK Team.

Rozjížďky odstartovaly kategorií Challenge, ve které se představily děti od šesti let až po muže nad 40 let. „Tyto kategorie jsou vždy zajímavé, ať už díky dětem, které dokážou létat po dráze jako dospělí, anebo jezdci přes čtyřicítku, kteří se vrací do svých mladých let a užívají si to na 100 procent,“ zhodnotil začátek 5. závodu Evropské tour v BMX šéf organizačního týmu Matěj Mareček.

Bikrosové podniky jsou tradičně nejen sportovní, ale i rodinnou a společenskou akcí. Tribuny v okolí dráhy byly obsypány diváky, kteří mohli sledovat až čtyřmetrové skoky těch nejlepších jezdců starého kontinentu.

„Je to až neuvěřitelné, že jsem si mohl na domácí dráze a před spoustou diváků zajezdit Evropský pohár. Na jednu stranu musí být člověk na trati sám se sebou a nevnímat okolí, ale na druhou stranu, když celá tribuna skanduje vaše jméno, cítíte obrovský příval energie. Bohužel ve finálové jízdě mě na poslední rovince chytla křeč do nohy, a i když jsem měl slušný náskok, Nizozemský jezdec Joris Harmsen mě na posledních pár metrech předjel, ale i to patří k závodění,“ říká elitní závodník Dominik Topinka.

I přes náročný dvoudenní program panovala na dráze uvolněná atmosféra. Jezdci byli sice unaveni ze závodního dne, přesto dokázali přivádět diváky do varu svou rychlostí a divokostí nebezpečných jízd.

„Je skoro až neuvěřitelné vidět šestileté kluky a holky, kteří se nebojí jet na lokty a dát do každé jízdy srdce. Roste nám tu nová generace elitních jezdců, což mě jako bývalého závodníka a současného trenéra moc těší,“ říká Jan Kučera po průjezdu jeho nejmladších svěřenců cílem.

„Oba závodní dny předváděli jezdci skvělé výkony a za to jim patří obrovský obdiv, celý závodní víkend se vydařil. I když se našim závodníkům nevedlo tak, jak si představovali, neztráceli pozitivní energii a jeli vždy naplno,“ zhodnotil závod šéf BikrosClub Řepy Lukáš Tamme.

Pro české pořadatele to bylo poprvé, kdy organizovali takto významnou akci. „Samozřejmě bychom nedokázali celý tento víkend uspořádat bez všech organizátorů a členů klubů, kteří poslední měsíc odváděli perfektní práci,“ dodává Lukáš Tamme.