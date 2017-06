Bez slávy i podavačů míčků. Tenistky o životě na malých turnajích

Fanoušci se už těší, až se příští pondělí rozběhne Wimbledon. Jenže to je dostavení pouze pro absolutní tenisovou elitu. Stovky hráčů zažívají jiný příběh: neustálý boj o přežití svých kariér. Deník New York Times sledoval každodenní život Kanaďanky Aleksandry Wozniakové a maďarské hráčky Fanny Stollarové, které se protloukají na menších turnajích a věří v lepší budoucnost. I když to občas není lehké…