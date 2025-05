Propadlíci a premianti! Kdo si zaslouží rákoskou a koho naopak chválit?

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU – Slovní hodnocení brzy nahradí ve školství zaběhlé známkování. Pojďme si tedy zhodnotit, kdo by z českých hokejistů prošel do dalšího ročníku MS s pochvalou, a kdo by naopak za dob minulých schytal rány rákoskou přes ruce »volšové«.