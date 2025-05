Sedmnáctka na EURO končí ve skupině. Po porážce s Itálií podlehla i Belgii

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Čeští fotbalisté do 17 let nezvládli ani druhé utkání ve skupině mistrovství Evropy v Albánii a po porážce 1:3 s Belgií přišli o naději na postup do semifinále. Gól vstřelil Kryštof Čížek. Svěřenci trenéra Pavla Drska v úvodním duelu podlehli Itálii 1:2 a jako jediní zůstávají ve skupině B bez bodového zisku.