Drama u Plekance a Šafářové: Proč hokejista zůstal připoutaný k topení?

Domácí nuda? Kdepak, s tím na Lucii Šafářovou (33) a Tomáše Plekance (37) nechoďte. Dvě po uši zamilované hrdličky se vždycky zabaví, anebo si alespoň najdou důvod, čemu se od srdce zasmát.Třeba, když se slavný hokejista omylem přikurtuje k topení!

Video, na němž se staronová posila Kladna snaží vysvobodit z nečekaného domácího zajetí, je plné Lucčina upřímného smíchu. Aby ne, Plekance do radiátoru zašmodrchal partnerský náramek a ne a ne se dostat ven.

„Co se ti stalo, lásko?“ provokovala rozesmátá Šafářová svého Tomáše. A scénku přitom s nadšením nahrávala na telefon. „Ty si se nám tady zamčel. Ty partnerské náramky, to je sviňa, co?“ pokračovala brněnskou hantýrkou někdejší nejlepší deblistka světa. „Ale máš tady vínečko, takže ty to tady do zejtra zvládneš,“ náramně se bavila.

Jedno je jisté, jako kouzelník se Plekanec živit asi nebude. Ze spárů náramku se nedokázal dostat ani po půlhodině. Jak komická scénka skončila, se Šafářová fanouškům nepochlubila.