Dělostřelec Lewandowski vyhrál, co se dalo: Postel plná milenek!

Rozkošná manželka Anna (32) měla smůlu. Nevešla se! Ne že by jí choť hromadně zahýbal, ale laskal se v pelíšku s trofejemi jako s milenkami. Měl jich tam celý tucet! Polský dělostřelec z bavorské divize Bayern Mnichov Robert Lewandowski (32) totiž v minulém roce vyhrál, co se dalo. Týmově i osobně.

Ligu mistrů, německý titul, kanon pro nejlepšího střelce bundesligy a ve fi - nále i cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa podle FIFA. Potřel jak Cristiana Ronalda, tak Lionela Messiho. „Je to neuvěřitelné. Znamená to pro mě strašně moc,“ zářil »Lewa« a vlezl si s poháry do postele.