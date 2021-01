Šťastný a veselý přejí polonazí atleti i Sáblíková s kamarádkou!

Martina Sáblíková na zamrzlém oválu, Petra Kvitová v klidu u stromečku a Gabriela Koukalová v teple domova při vzpomínání na uplynulé měsíce. Poslední den roku 2020 trávil každý po svém. Všichni však měli stejné přání. Ať se v 2021 vrátí život do normálu. A s covidem, aby konečně svět definitivně zatočil.

„Doufám, že si na závěr letošního roku dopřáváte dostatek klidu,“ začala svoje poselství biatlonová královna Gabriela Koukalová . „Tento rok byl pro většinu z nás náročný a někteří by ho nejraději vymazali z diáře. Věřím, že jsme se všichni v rámci těch letošních zkoušek něco nového naučili a posunuli se dál,“ napsala hvězda českého sportovního nebe.

Do bilancování zvláštního období se pustila se vší vážností. Vždyť život jí v uplynulém roce připravil plno dobrodružství. Tím největším byl jistě definitivní rozchod s manželem Petrem Koukalem. „Událostí se stalo hodně a byla i velká spousta krásných momentů v našich životech,“ zůstala jako vždy nad věcí půvabná Gabča, jež na Instagram přilepila i odvážnou fotografii nahoře bez.

To jedna z nejrespektovanějších tenistek na okruhu WTA Petra Kvitová byla u vánočního stromečku decentnější. „Připíjím na konec roku a těším se na nový 2021. Byl to rok plný vzestupů a pádů. Doufám, že ty věci, které jsme se v něm naučili, v budoucnu zúročíme. Jsem ráda za čas, který jsem strávila se svou rodinou během svátků. Teď se těším na novou sezonu,“ ubezpečila krátce před odletem do Austrálie, kde 8. února startuje první grandslam sezony.

A na něj se chystá i její kolegyně Kateřina Siniaková. „Byl to sice rok plný nástrah, těžkých chvil, ale zároveň i krásných vzpomínek. Přeji vám, abyste do nového roku vkročili správnou nohou a nevzdávejte se svých snů,“ zvěstovala krásná rusovláska.