Zahrádkáři, myslivci, včelaři. Ti všichni vydávají pravidelně ročenku, ve které hodnotí uplynulých dvanáct měsíců. Tak se mrkněme, jak vypadá ta od fotbalového střelce Patrika Schicka (24).

Jarní hostovačka z AS Řím v Lipsku. Letní vysvobození z Věčného města, kde ho nebrali úplně vážně, za 700 milionů korun do Leverkusenu. Veselka, miminko. Tuplované stěhování. Útočník reprezentace » Schicky « toho prožil spoustu, při pohledu do zpětného zrcátka je nicméně až neuvěřitelně nad věcí.

Patriku, vybavíte si to, na co byste nejraději zapomněl?

„Nejhorší asi byly ty věci kolem korony, ale jinak bych ten rok hodnotil pozitivně. Profesně i osobně.“

Takže to nezapomenutelné je jasné…

„Přesně tak. Narození dcery je to nejkrásnější, co mě a moji manželku potkalo.“

Jaké to je být tátou tříměsíční holčičky?

„No, docela hodně plakala. Občas to bylo náročné, moc jsem se nevyspal, ale nebylo to nijak extrémní. Takže moc fajn.“

Z Lipska zpátky do Říma a pak zase do Leverkusenu. Říká se, že je lepší vyhořet než se stěhovat…

„To stěhování bylo v pohodě. Už jsme se stěhovali tolikrát, že nám to ani nepřišlo (úsměv). Vážně, bylo to bez problémů.“

A také z kabiny do kabiny. V čem se liší ta Bayeru od té římské?

„Tady se mluví více jazyky, v Římě zase bylo víc starších kluků, ale jinak je to podobné.“

Ovšem s tím rozdílem, že v Leverkusenu jste ve třinácti zápasech nastřílel šest gólů a časově to dělá jeden za sto dvacet šest minut. Líbí se vám ta čísla?

„Tak mohlo to být samozřejmě lepší, ale taky mi tři neuznali (úsměv). Když si vezmu, že jsem byl zraněný, tak to docela jde.“

Vašemu týmu taky. Výsledkově a na druhém místě jen dva bod za Bayernem Mnichov i tabulkově. Čili vyhlídky do nového roku jsou náramné, co říkáte?

„Klub má cíl být do čtvrtého místa v lize, takže postup do Ligy mistrů a máme to všude krásně rozehrané. Jsme v Evropské lize, hrajeme o titul. Budeme se snažit pokračovat v tom, jak je to teď.“

A co nároďák? Věříte, že Euro v létě bude?

„Těžko říct, ale doufám, že ano. Nikdy jsem na tak velkém turnaji nehrál a chtěl bych si tam zahrát.“