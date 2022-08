Nová láska. Ex-manželka Beckera je čerstvě zamilovaná

Dlouhé roky platili za jeden z nejlepších párů ve sportovním prostředí. Po třinácti letech ale pohádka mezi Borisem Beckerem (54) a Lilly (46) skončila, a v květnu 2018 šli od sebe. A zatímco někdejší tenisová hvězda sedí v kriminále, Lilly znovu randí, a vypadá to na vážný vztah!

Má za sebou bouřlivé měsíce. I když už spolu nežijí, Lilly byla během soudního procesu Borisovi nablízku jako málokdo. Kvůli maření insolventního řízení si Becker odpykává dva a půl roku v londýnské věznici.

Po měsících trápení to pro Lilly vypadá na šťastnější dny. Lilly se nedávno přestěhovala na londýnské předměstí společně se svým synem Amadeem (12), kterého má s Beckerem. A podle německého deníku Bild se holandská modelka navíc dala dohromady s vlivným hráčským agentem z fotbalového prostředí Thorstem Weckem.

Láska hory přenáší

Důkazem má být podle očitých svědků flirtování na Mallorce, kde Weck nedávno slavil své 53. narozeniny. Že byste ale měli čekat cukrování před kamerami, to ani náhodou. „Je to soukromá záležitost, bez komentáře,“ vyjádřil se Weck stroze pro deník Bild.

Dohromady se měli dát teprve před několika týdny. Mohlo by se ale zdát, že je tady háček. Zatímco Lilly totiž žije v Londýně, Weck aktuálně bydlí v téměř 600 kilometrů vzdáleném Düsseldorfu. Podle současné situaci, která mezi dvěma panuje, by to ale pro jejich lásku neměl být žádný problém.