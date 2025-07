Mistr světa Zmeškal po děsivém kolapsu: Nemůže chodit ani mluvit! Blízcí prosí o pomoc

Navzdory svému handicapu triatlonista Ondřej Zmeškal (34) na sportovní scéně zářil. Dokonce se mu podařilo třikrát vybojovat titul mistra světa! Jenže pak přišla krutá rána. Ondřej zkolaboval v posledním závodě Cape Epic v Jihoafrické republice. A jeho tělo tento moment těžce odneslo...

Ondrovo motto je »Rád si dávám výzvy, abych sobě, ostatním nevidomým i vidícím lidem ukázal, že s vytrvalostí se dá zvládnout vše«. Zúčastnil se mnoha vytrvalostních sportovních akcí. Jen namátkou startoval ve Francii na světovém triatlonovém šampionátu, zdolal několik Ironmanů či si zaběhal maraton na Velké čínské zdi. To vše zvládl aniž by viděl krajinu, kterou probíhal nebo medaili, kterou získal.

Již od svého prvního nádechu na tomto světě totiž bojoval o život. Narodil se předčasně a v inkubátoru musel dostávat vyšší dávky kyslíku. To ale zapříčinilo, že mu byl nevratně poškozen zrak na levém oku a ze tří čtvrtin i sluch. Pravé oko doktoři zachránili a on mohl vyrůstat se snem stát se sportovcem. Jenže během studia zahradnictví stěhoval se spolužáky nábytek a zdravé oko se mu zamlžilo, což později vedlo k oslepnutí. Zvrátit to nedokázala ani rychlá operace.

Oslepnutí jako handicap? Naopak! U Ondry je to důvod k pomoci jiným

Ke svému omezení se postavil čelem. „Buď tady můžeš dál sedět a litovat se, nebo prostě vstaneš a životu to pořádně natřeš,“ řekl si. A tak udělal. Během deseti dnů proběhl napříč Českou republikou a vybral 280 tisíc korun pro děti se zrakovým handicapem. Vytěžek z dražby své medaile z maratonu na Velké čínské zdi věnoval chlapci se svalovou dystrofií. Zúčastnil se Tour de France a vybíral peníze na pomůcky pro nevidomé děti i dospělé.

Z vrcholu pád do temnoty

Stal se trojnásobným mistrem světa v triatlonu. Na jaře se jako jediný handicapovaný účastník postavil na start Cape Epic v Jihoafrické republice. Jenže organizátoři naprosto podcenili místní podmínky. 120 sportovců zkolabovalo, jeden Belgičan dokonce zemřel. Oficiálně na úpal. Přímé sluníčko na hlavu v kombinaci s dehydratací způsobilo i kolaps Ondřeje Zmeškala.

Byl převezen do nemocnice a uveden do umělého spánku, protože mu začaly selhávat orgány. Prošel veškerými vyšetřeními, včetně magnetické rezonance, které nenaznačovaly abnormality. Jenže Ondřej se probudil a nemohl pohnout končetinami. Co hůř, nemohl o tom ani nikomu říct. Byl kompletně paralyzovaný a ve tmě. „Představte si, že se probudíte… ale neotevřou se vám oči. Vaše tělo, které dřív běhalo stovky kilometrů, šlapalo do pedálů na Tour de France a dýchalo svobodu sportu — je teď těžké jako kámen. Ležíte. Ticho. Tma. Tělo je vaší klecí,“ vylíčila jeho přítelkyně.

To nejdůležitější má před sebou. Lékaři se shodují, že první rok je nejkritičtější při návratu ke svému starému životu. Již nyní se dokáže posadit, najíst. Stále se ale učí chodit, mluvit a chybí mu jemná motorika. V tom, aby dělal další pokroky mu pomáhají rehabilitace. Je to bojovník. „Jako sportovec těží ze svalové paměti. Pomáhá nám i že je mladý. A vůle? Ta je nekonečná,“ řekla Blesku přítelkyně Petra.

Blízcí by Ondru při jeho léčbě rádi podpořili a za tímto účelem zřídili finanční sbírku.