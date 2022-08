Neviděla, neslyšela. Německé fotbalistky zuří kvůli sudí. Neodpískala penaltu

Skvostné finále. Tak by se dalo označit vyvrcholení letošního Mistrovství Evropy žen ve fotbale. Duel mezi domácí Anglií a Německem sledovalo ve Wembley neuvěřitelných 87 192 diváků. Kaňkou na triumfu Angličanek po výhře 2:1 ale zůstává neodpískaná penalta ve prospěch Německa. Ta měla následovat po údajné ruce Leah Williamsonové (25). Rozhodčí Kateryna Monzulová (41) se pak ani neobtěžovala situaci vysvětlit.

Běžela 25. minuta finále, když Němky kopaly rohový kop. Ve skrumáži před bránou se objevila i Williamsonová, od které se míč odrazil. Někteří se domnívali, že se měla pískat penalta, protože podle nich hrála rukou. Následný VAR ale nic neodhalil, a hrálo se dál. V prodloužení Němky prohrály 2:1, a tématem se stala právě tato sporná situace.

Podle názorů z německé strany se jednalo o evidentní kontakt ruky s balonem, tudíž měl být nařízen pokutový kop. Nestalo se tak. Po finále se novináři německého deníku Bild zeptali Monzulové na kontroverzní situaci. Sudí ale jen pokrčila rameny a odešla. Jakoby ani neslyšela.

Proč vůbec existují video asistenti?

Nebyla ale jediná, kdo se vyhýbal odpovědi. „Nemůžu nic říct, omlouvám se,“ reagoval Paolo Valeri, který měl na starosti VAR. Zato vlna nevole od Německa byla zřejmá. „Něco takového by se na této úrovni nemělo stávat. Chci, aby se to řešilo. Nechci, aby ta kauza byla zametena pod koberec,“ řekla trenérka Martina Voss-Tecklenburgová (54).

Ke koučce se přidala například i sportovní ředitelka Joti Chatzialexiouová (46). „Pořád se mluví o fair play. Jasnější už to být nemůže. Tím to bolí ještě víc. Ptám se tedy sama sebe, proč existují video asistenti?“ nebrala si servítky. Zlaté medaile už jim to ale k jejich smůle nezíská.