Tenhle zápas Portugalce obzvláště mrzel. Při zápase se Španělskem to vypadalo, že devadesát minut na hřišti nepřinese žádný gól, což nakonec v 88. minutě změnil Álvaro Morata. Španělé tak díky němu porazili své sousedy hubeným výsledkem 1:0 a stali se tak posledními účastníky Final Four Ligy národů. To se však v Portugalsku, jehož obyvatelé mají fotbal v krvi, neslo hodně těžce...

Největší očekávání byla samozřejmě od největší hvězdy, kterou na hřišti nebyl nikdo jiný než Cristiano Ronaldo. Ani fotbalový bůh ale nedokázal portugalskou reprezentaci spasit a na jeho hlavu se po prohraném zápase snesla velká kritika. Ta pořádně namíchla Cristianovu sestru Katiu, která se do Portugalců pustila. A rozhodně si při tom nebrala servítky!

„Po jeho boku stojí jeho rodina a ti, kteří ho milují. Vždycky budou stát po jeho boku, ať se děje cokoli. Ale současná doba mě vůbec nepřekvapuje. Portugalci plivou na talíř, ze kterého jedí, tak to bylo vždycky,“ začala ještě poměrně vlažně.

„Proto když se někdo objeví z popela a změní mentalitu, vadí to... Vždycky jsme s tebou, můj králi. Uklidni se,“ směřovala slova útěchy ke svému bratrovi.

„Je třeba podat ruku těm, kteří ji vždy podávali Portugalsku. Ale Portugalci jsou nemocní, malicherní, bezduší, hloupí, nevděční a věčně nevděční. Ten chlap, co sedí, klečí na kolenou... Není nikdo, kdo by mu podal ruku. Je to kruté. A to už bylo tolik, ale tolik, co dával a dává. Ten, co sedí, se jmenuje Cristiano Ronaldo a je to prostě nejlepší hráč na světě,“ připomíná svým krajanům.

Pravdou je, že Ronaldo mnohokrát za svou fotbalovou kariéru ukázal, že by za svou zemi dýchal nejen na hřišti, ale také mimo něj. Během pandemie například daroval nemocnicím ve své rodné zemi milion eur, aby si mohli dokoupit vybavení, které přetíženým zařízením chybělo. Není ale asi překvapivé, že v dobách úspěchu se každý sportovec těší větší popularitě, než ve chvíli, kdy se nedaří...