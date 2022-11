Syn hokejové legendy Šťastného zuří: Otec převedl luxusní areál podnikatele, ale je nesvéprávný!

Bývalý hokejový útočník Marian Šťastný (69) v Kanadě vybudoval resort Golf & Hôtel Plaza Stastny. Areál, který zařídil slovenský rodák úplně od nuly, ale během letošního října změnil majitele. Šťastný jej převedl na dva podnikatele a jeho syn Robert kvůli tomu zuří. Myslí si totiž, že by měl být jeho otec prohlášen za nesvéprávného. Naletěl prý lidem, kteří jeho stavu využili!

Resort, který nese jméno bývalého hokejisty, vybudoval Šťastný ve městě Saint Nicolas. V říjnu letošního roku ale vyšlo najevo, že jej za 6,2 milionu kanadských dolarů (v přepočtu cirka 113 milionů korun) převedl na dva slovenské podnikatele, Miroslava Kota a Eduarda Matáka. To pěkně přivedlo do varu Marianova syna Roberta.

Šťastný podle něj od roku 2015 trpí Parkinsonovou chorobou a měl by být zbaven svéprávnosti. Vylíčil například situaci, kdy jeho otec seděl u krbu, jímž zadýmil celý dům, ve kterém se nedalo dýchat. Kromě toho se také pokusil vyskočit z jedoucího auta ve chvíli, kdy zjistil, že jej Robert veze do nemocnice.

Nejen to jsou evidentně důvody, kvůli kterým si myslí, že by měla být hokejová legenda zbavena svéprávností. „V Kanadě existují dva stupně nesvéprávnosti. S lehčím člověk nemůže zvládat svou agendu například v podnikání. V horším případě se již nemůže rozhodovat sám za sebe. Například když potřebuje operaci, rozhoduje za něj někdo jiný. To není případ mého otce. Je si vědom svého těla a svých základních potřeb. Ale podle mého názoru už léta nemá ponětí o tom, co se kolem něj podnikatelsky děje. Mám pro to spoustu jasných příkladů a důkazů,“ řek Robert v rozhovoru pro Čas.sk. Podle něj rodiče prodali vybudovaný areál pod cenou.

„Ten pozemek bych neprodal ani za 20 milionů dolarů. Je to jedna z nejvyhledávanějších oblastí v Quebecu, která je již ze všech stran obklopena zástavbou,“ popsal syn hokejové legendy. Cokoliv si v této lokalitě postavit ale není jednoduché.

„O tom, kde se může stavět, rozhoduje město Levis. Bez tohoto povolení se hodnota pozemku odhaduje na 4 miliony dolarů. S povolením by měl hodnotu 100 milionů. Můj táta tady taky naštval spoustu lidí. Čekali tedy na pomstu,“ míní Robert, který by rád rozhodnutí o prodeji ještě zvrátil.