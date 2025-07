Předseda NSA Šebek vysvětloval nákladné cesty. Šéf ČOV: Ať se postihují líní, ale...

Ondřej Šebek se stal předsedou NSA v roce 2022. Od té doby podnikl některé zahraniční cesty, které nebyly, jak se říká, okolo komína. Je fakt, že není relevantní důvod mu v jeho funkci vyčítat, že cestuje po světě na různé sportovní akce a setkání. Ostatně i to přináší jeho pozice, jak se Šebek ještě jednou v úterý snažil vysvětlit na setkání s novináři.

„Čelil jsem kritice kvůli účasti na zahraničních služebních cestách. Chci říct, že tohle vnímám jako součást mojí práce. Jedu tam vykonávat nějakou konkrétní činnost, protože mě tam pozval někdo z mezinárodních sportovních institucí nebo českých svazů,“ začal v podstatě obhajobu Šebek.

Poté, co se provalily některé náklady spojené s jeho cestováním, jej nepodrželi ani Šebkovi předchůdci ve funkci. Milan Hnilička či Filip Neusser se údajně měli shodnout, že na podobné výjezdy ani neměli v pozici předsedy NSA čas. Je však otázkou, jestli k plnohodnotnému plnění pracovních povinností předsedy NSA stačí papírování u stolu a setrvání povětšinou v Česku.

Cesty do Singapuru, Kanady či na Bahamy

Diskutované Šebkovy výjezdy byly za jeho působení hlavně tři. Pojďme si je připomenout. Jednalo se o cestu do Singapuru, Kanady a na Bahamy. Výjezdy tedy Šebek zdůvodnil ještě jednou a podrobněji tento týden.

„Všechny tyto cesty měly jasně daný konkrétní cíl. Dvě z nich jako dojednání významných mezinárodních akcí v Česku. Víte dobře, že Česko bude pořádat MS ve florbalu žen. Reálná je i šance pořádat MS ve florbalu mužů roku 2028,“ vysvětloval první muž NSA svou cestu do Singapuru, kde se poslední vrcholný turnaj žen konal v roce 2023.

„V Torontu se zase jednalo o MS v krasobruslení a garanci státní podpory. Šampionát se koná v roce 2026 v O2 Aréně. Je to sportovní akce, která má úplně jiný segment diváků z Asie a co se týče divaček žen. Na Bahamách se zase jednalo o pořadatelství MS ve štafetách. Tato kandidatura úspěšná nebyla, ale to se stává. Zároveň jsem se tam setkal se Sebastianem Coem. Ten byl tou dobou nejen šéfem světové atletiky, ale byl také vážným kandidátem na předsedu Mezinárodního olympijského výboru. Je potřeba být v přímém kontaktu se svými kolegy,“ sázel argumenty Šebek, ve kterých jej navíc podpořil i šéf Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval.

„Pro nás je toto důležité téma. Žádnou velkou akci nedostanete, pokud tam nemáte vrcholné představitele. Pro každou mezinárodní organizaci je tohle důležité. Že chceme sportovní akci pořádat my jako sportovci, to je jasné, ale je důležité, že to chtějí i představitelé státu. Je to základ, že se podobných výjezdů účastní i mnozí premiéři nebo ministři sportu. Naopak bych byl rád, aby se postihovali ti líní, kteří nikam nejezdí. Jenže o těch se nepíše. Těžko se taky porovnává vykonávání funkce Ondřeje Šebka a jeho dvou předchůdců, když do jejich funkčních období zasahoval covid. Takové srovnání snad nemůže někdo myslet vážně,“ zdůraznil předseda ČOV.

Ten, kdo zpochybňuje nutnost cestování šéfa NSA po světě za pracovními účely, si možná nevystačí ani s podobným sdělením a vysvětlením. Nejde však možná o cestování jako takové, ale spíše o jeho formu. Proč Šebek cestoval do Toronta byznys třídou? A proč byl v zámoří ubytován na luxusní hotelové adrese v centru města? Požádali jsme NSA o dodatečné vyjádření, které bylo zasláno prostřednictvím tiskové mluvčí.