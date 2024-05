Sparťani vyrazili po titulu k moři: Tajná pařba v luxusu! Blesk vypátral, kde si užívali

Sparťani byli po sezoně poněkud rozlétaní. Čerství fotbaloví mistři vyrazili na týmovou párty, přesto se podle sdílených údajů o poloze zdá, že byli tak nějak rozházení po celém světě.

Mejdr s Krejčím byli v tokijském Disneylandu, Kuchta to do jihoamerické Amazonie vzal přes Jičín, město pohádky… Karabec navštívil Králův Dvůr a egyptskou Hurghadu, Sadílek situoval sparťanský výlet na novoveský štěrk, Pešek do Hlinska, jiní do Ugandy či Kostariky.

Fotbalisté Sparty se stejně jako loni rozšoupli za peníze z týmové pokladny, kam přispívají během sezony hříšníci. A že jich bylo, však rudí ovládli ligu i s deseti vyloučeními, což je nejvíc z Evropy!

Fotky jako důkaz

Když se člověk podívá na veselé obrázky z křepčení, celkem snadno zjistí, že žádná z hráči uváděných destinací nesedí, byla to recese. Borci si vyrazili na Ibizu do luxusního rozlehlého domu Villa Can Ramal se šikmou palmou u bazénu. Proč ne, jeden z nejhezčích baleárských ostrovů nabízí slunečno, sedmadvacet stupňů, v domě je šest ložnic a šest koupelen, kousek od něj obchody a noční kluby. Pronájem stojí kolem 25 tisíc za noc podle období a délky pobytu.

Na to, že si hráči nemůžou vybrat rodinnou dovolenou během fotbalové sezony, přesto hned po ní vyrazili na společnou pánskou jízdu, jde o zajímavý úkaz. Teď navíc spoustu z nich čeká s nároďákem příprava na Euro! To už chce mít doma docela silnou vyjednávací pozici... Jak by řekl legendární Homolka: Jestli si ten výlet s kámoši neprosadíš, tak seš u mě mrtvej sparťan!