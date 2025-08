Jágrova neteř přiznala utrpení: Na další dítě se necítím

Neteř hokejové legendy Jaromíra Jágra (53) je už přes tři roky maminkou malého Maxe. Přesto, že život Pavlíny (32) vypadá na sociálních sítích skoro snově, pohledná influencerka přiznala, že na počátky mateřství má několik vzpomínek, které by z paměti nejraději vymazala. A do budoucna to přineslo následky...

Pavlína Jágrová sdílí podstatnou část svého života s fanoušky na sociálních sítích, kde vytváří lifestylový obsah. Jedna ze sledujících se jí poptala, jestli do budoucna plánuje, že by Maxíkovi přibyl sourozenec.

„Další dítě teď v plánu není. Ani se na to necítím,“ přiznala Pavlína, která se podělila o důvody. „Měla jsem dost hrozné těhotenství, porod a maminkovské začátky taky byl celkem náročné,“ vylíčila. „Takže si úplně neumím představit to absolvovat znovu. Vyhovuje mi to takhle, do budoucna se uvidí,“ připustila Jágrová v rámci rčení »nikdy neříkej nikdy«.

A zatímco Pavlína svou vizi do budoucna osvětlila, hokejoví fanoušci se občas ještě pořád nevyhnou popichování jejího strýce Jaromíra, který má už několik let po svém boku krásnou přítelkyni Dominiku (30). Prozatím se ale nerozhoupal nejen ke svatbě, ale ani ke společnému dítěti...