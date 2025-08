Příběh Spáčila: z přeboru až do Ligy mistrů. Zaujal přihrbeným stylem a roste pro nároďák

V únoru 2024 odehrál ligový debut za Hradec proti Olomouci. Rok poté už držel v kapse smlouvu s Plzní na tři a půl roku. V létě 2025 slavil gól v kvalifikaci o Ligu mistrů na horké půdě v Ženevě. Karel Spáčil (22) píše výjimečný příběh, jak se během tří let vyšvihnout z krajského přeboru mezi nejzajímavější české hráče. Výrazně přispěl k postupu Viktorie, přitom ještě nedávno se plácal v nižších soutěžích.

„Fotbal dokáže psát krásné příběhy,“ pronesl nadšený krajní hráč v útrobách stadionu v Ženevě. Bylo úterý kolem půlnoci, krátce po plzeňském postupu přes Servette.

Karel Spáčil odehrál jeden z největších zápasů své krátké, o to intenzivnější kariéry. Obstaral důležité vyrovnání na 1:1, Viktoria zvítězila 3:1 a slavila postup do 3. předkola Ligy mistrů, zároveň jistotu minimálně Evropské ligy v podzimní ligové fázi.

Spáčil po letním příchodu do Plzně okamžitě zaplul do základu. Aby se trenérům vešli do sestavy oba leváci s Václavem Jemelkou,