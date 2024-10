Olympijská šampionka Siniaková: Překvapivá slova o konci vztahu s Macháčem

Byl to jeden z největších příběhů letošní olympiády. V Česku určitě! Kateřina Siniaková (28) a Tomáš Macháč (24) vybojovali pro svou zemi zlatou medaili, rozchodu navzdory. Jak to nejlepší světová deblistka zpětně vnímá?

Chodili spolu tři roky, ale těsně před olympiádou, potvrdila Katka Blesku zprávu, o které už se tou dobou chvilku spekulovalo. Tenisové lásce je konec. „Ano, je to pravda, ale jedná se o moji soukromou věc,“ řekla a jedním dechem dodala, že s Tomášem spolu v mixu ale v Paříži nastoupí, protože jsou přeci profesionálové.

Tím ale odpálila bombu. Vítězné tažení českého páru turnajem pak bylo díky zprávě o čerstvém rozchodu atraktivní i pro zahraniční novináře. Otázky na jejich vztah padaly po každém zápase.

O tom, jak tahle porozchodová divočina ovlivnila jejich pobyt v Paříži, se teď Siniaková rozpovídala pro server tennismajors.com. „Vlastně to bylo strašně vtipné. Nikdy bych nevěřila, že se tohle může stát. Kdybychom se s Tomášem nerozešli, nic z toho by se nestalo, ale takhle z toho udělali opravdu příběh,“ spustila česká šampionka.

Oznámení ale nelituje. „Nakonec mi to opravdu pomohlo, protože jsem si uvědomila, že můžu svůj osobní život držet víc v tajnosti. Naučilo mě to, že si mám nechávat víc věcí pro sebe. Nemusím nic říkat, i když se lidé ptají a čekají, že se dozví něco víc,“ doplnila Kateřina své vyprávění. „Čekají na příběh. Byla to velmi emotivní a těžká cesta, ale neměnila bych. To je život. Bývá těžký, ale i dobrý,“ uzavřela Siniaková své povídání.