Šok během závodu: Cyklista dupnul soupeři na kolo!

Patřil mezi největší favority úvodního závodu sezony, ale nakonec do finiše nedojel. Řeč je o cyklistovi Elim Iserbytovi (26), který po srážce se soupeřem předvedl velmi nesportovní gesto. Proč?

K málo vídanému incidentu došlo v rámci sobotního závodu v belgickém Beringenu, kde odstartovala nová cyklokrosová sezona. Belgičan Eli Iserbyt, jeden z největších favoritů závodu a vítěz Světového poháru z minulého ročníku, se v krátkém sjezdu po pravotočivé zatáčce srazil s nizozemským cyklistou Ryanem Kampem (23).

Dle reakcí byli oba velmi vytočení. Spor vyvrcholil v Iserbytův zkrat, když se nejdříve postavil na kolo soupeře, aby na něj vzápětí silně dupnul! Po akci Iserbyta bylo kolo v nepojízdném stavu. „Nemusel mě natlačit do strany, ale je pravda, že taková reakce ode mě nebyla nutná,“ kál se Iserbyt v rozhovoru pro belgický web Sporza. „Nebudu opakovat, co mi Kamp řekl, ale bylo to dost hnusné,“ přidal ještě k incidentu.

Právě údajné nadávky ze strany Kampa měli podle Belgičana zavinit jeho nevybíravé chování. „Můj čin byl hlavně reakcí na věci, které řekl. Byl jsem frustrovaný z tlaku i pádu. Navíc jsem docela tvrdě dopadl bradou na tyč, což mě zanechalo v pološoku,“ prozradil Iserbyt. Trvalo jen jedno kolo, než ho zastavili komisaři s tím, že závod pro něj končí. Po diskvalifikaci se omluvil.

„Chápu, že mě rozhodčí diskvalifikovali. Mé činy po těžkém pádu byly učiněny ve vzteku a do tohoto sportu nepatří. Za to se chci všem zúčastněným omluvit. Nyní se soustředím na pozitivní věci a budu se těšit na další závody!“ napsal Iserbyt na sociální síti X. Kamp, který dojel na dvaadvacátém místě, se ke srážce moc nevyjadřoval. Pouze potvrdil srážku a vzájemný kontakt. Dál ale odmítl situaci komentovat.