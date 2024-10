Olympijská vítězka Siniaková: Brutální změna stylu!

Všichni s ní mají spojené blonďaté kudrnaté vlasy. Vždyť právě s touhle kukučí česká tenistka Kateřina Siniaková (28) v létě vyhrála olympiádu! Teď se ale světová jednička v deblu změnila k nepoznání!

Šampionka, která na LOH v Paříži ovládla s bývalým přítelem Tomášem Macháčem (28) turnaj ve smíšené čtyřhře, tím šokovala fanoušky. Na Instagramu na ně z profilu Siniakové totiž vyskočila »jiná« plavovláska - bez loken, zato s neuvěřitelně rovnými a dlouhými vlasy!

"Čerstvá vizáž!" chechtala se Katka na Instagramu své brutální proměně. Evidentně si ale takovou změnou nebyla jistá. Proto také na sociální síti nechala fandy hlasovat, co na to říkají. Výsledky však Siniakovou mohly utvrdit v tom, že udělala správný krok. Hned tři čtvrtiny uživatelů jí to totiž odsouhlasily!

Zbylých pětadvacet procent lidí, kteří jsou na kudrlinky evidentně zvyklí, však nemusí zas tak smutnit. Česká tenisová kráska si totiž vlasy jednou za čas takhle vyžehlí, ale zatím vždy se pak vrátila ke své přirozené hřívě!