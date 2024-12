Nejstarší autor ligového hattricku v otevřené zpovědi: Rozvod, pomluvy a smrt táty...

Život není peříčko a nikdo v něm není ostrov v moři vášní starých a nových vztahů, ztrát a nálezů, lásky a nenávisti. Ani stálice tuzemské kopané Marek Matějovský (42).

Špílmachr Mladé Boleslavi s kumštem od pánaboha toho za uplynulých bezmála dvanáct měsíců zažil tolik, že by to vydalo na román. Na fotbalovém hřišti i v soukromí. Začněme povídání s ním kopanou. Ve věku 42 let a 353 dnů se stal nejstarším střelcem hattricku v české fotbalové lize.

Marku, už jste volal svému bývalému trenérovi Karlu Jarolímovi, který vám řekl, že můžete skončit s fotbalem, teprve až ho těmi třemi brankami věkově překonáte?

„Nevolal, on volal sám. Gratuloval mi a říkal, co jsem mu to udělal, že jsem ho přeskočil. Bylo to v dobrém rozpoložení a v legraci, tak jak on to umí.“

Fakt platí, že po sezoně skončíte?

„Tak to je. Jsem tak nastavený a rozhodnutý. Tak zněla i dohoda s klubem, když jsem podepisoval smlouvu na tuhle sezonu. Nic na tom měnit nebudu.“

S bratrem máte letní fotbalový kemp pro děti. Vidíte tam nějakého nového Marka Matějovského?

„Je to bratrův projekt, já tomu dávám jméno a tvář a nechceme to směřovat jen k fotbalu. Je tam aerobik, plavání, prostě je to komplexnější, ale jedno jméno mi vyskočí. Byl u nás mladý Panoš, co už hraje za Plzeň v lize.“

Co vaši synové Dominik a Benjamin a fotbal?

„Oba ho hrají. Starší je tady v Boleslavi v devatenáctce, mladší hraje v Kosmonosech. Vybrali si to sami, já jsem je do toho nikdy netlačil a zkoušeli jsme víc sportů. Tenis, hokej, golf. Chtěl jsem jen, aby měli koníčka. Fotbal byla čistě jejich volba, já na ně nevytvářím žádný tlak, aby to někam dotáhli, ale je i jasné, že s jejich jménem to pro ně není jednoduché.“

Máte je vytetované na nohou. Jak ten nápad vznikl?

„Já jsem nikdy nebyl extra fanoušek tetování a říkal jsem si, že jestli do toho někdy půjdu, tak to bude něco pro mě hodně důležitého a kluci jsou pro mě to nejdůležitější. Tak jak je mám v srdci, tak je budu mít na těle. Ten nápad nějak přišel a teď jsou pořád se mnou.“

Moc hezky jste to řekl, ale našly se zlé jazyky, které tvrdí, že se po nedávném rozvodu s manželkou, a protože máte novou partnerku, o rodinu nestaráte. Jak je to, Marku?

„Bavíme se o něčem, co není pravda. Synové žijí s bývalou ženou, ale mám je ve své blízkosti. Jsme v dennodenním kontaktu. Můžeme se kdykoliv vidět, což je pro mě hodně důležité.“

Možná je v tom závist, zášť, žijeme v Česku, nicméně ty jazyky říkají, že vaše bývalá paní žije v nedostatku, že neplatíte to, co byste měl. Co vy na to?

„Tak to samozřejmě není. Kategoricky s tím nesouhlasím. Jsou to urážlivé pomluvy a já nevím, od koho jsou. Kdyby na tom bylo něco málo pravdy, tak se to neřeší přes média, ale soudní cestou a nic takového se neděje. Soud proběhl a v rámci rozvodu i majetkové vyrovnání, které bylo velice štědré, a bylo schváleno mnou i druhou stranou. Všechno můžu doložit, všechno máme vyřešené. Nikdy neudělám nic, co by poškodilo mé děti. Ano, byla to těžká životní situace pro nás pro všechny, ale v tuhle chvíli je to pro mě uzavřená záležitost. Mám svědomí čisté. Postavil jsem se k tomu jako chlap.“

Bohužel jste se tak musel postavit i náhlému úmrtí vašeho otce.

„Bylo to zraňující, protože to bylo strašně rychlé. Taťka nebyl dlouho nemocný. Byla to hodně nečekaná zpráva a je to pro mě hodně citlivé téma. To, že nevyjde nějaký vztah, to je samozřejmě nepříjemné, ale pořád tam nejde o život. Ztratili jsme blízkého člena rodiny, s kterým jsem měl super vztah. To, že je nějaký rozvod, že jsou nějaké komplikace, že to stojí nějaké peníze, čas a nervy, to sice není příjemné, ale se ztrátou hodně milovaného člověka se to nedá srovnat.“

Rozumím. Jestli to jde, pojďme k trochu veselejším věcem. Narozeniny máte dvacátého prosince, jak je slavíte, když se nabalují na Vánoce?

„Nijak extra je neslavím. Vždycky byly hodně spojené s Vánocemi. Tenhle rok je opravdu hodně složitý, takže chceme být s bráchou, partnerkami a co nejvíc s mamkou. To je teď pro nás důležité. Narozeniny nejsou úplně podstatné.“

Po nich a po svátcích budete mít sice krátkou, ale přece pauzu od fotbalu. Máte v plánu nějakou zimní dovolenou?

„Zamlouvali jsme chatu na horách tady v Česku. Objednávali jsme to ještě, když byl taťka tady s námi, takže jsme doufali, že tam budeme všichni pospolu. To se bohužel už nepovede, ale chceme být co nejvíc spolu a ukázat, že jako rodina spolu držíme. Pro nás je to těžké, ale pro mamku ještě složitější, když po tak dlouhé době přijde o nejbližšího člověka.“