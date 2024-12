Tenistka Kristýna Plíšková o životě s fotbalistou Hanckem: Přestup? Vím, kam fakt ne!

„Kde domov můj?“ mohla se občas ptát svého kočovného života tenistka Kristýna Plíšková (32). Teď zakotvila s rodinou v obřím nizozemském přístavu, kde je zvěčněn autor textu české státní hymny František Škroup. A kde pějí ódy na jejího manžela Dávida Hancka (26), bývalého kapitána Sparty a hvězdu Feyenoordu.

Tak jaký je Rotterdam jako domov váš?

„Já si zvyknu všude, přece jen mě David z ničeho nevytrhl. Byla jsem na cestách. I když je tu často blbý počasí, tak až půjdeme pryč, bude se mi stýskat.“

Prý se vás ptali fanoušci z Prahy, kam zajít před zápasem Ligy mistrů Feyenoord – Sparta.

„A já jim říkala: Tady nic moc není. (smích) I když kolem přístavu, kde bydlíme, je docela fajn.“

Vašeho muže Dávida Hancka, který je za hvězdu i na Slovensku, poznávají v rotterdamských uličkách?

„Tady paradoxně víc než doma. Skoro se nestane, aby ho při procházce někdo nezastavil. Rotterdam je fotbalové město a fanoušci to tady prožívají.“

Fandit na De Kuip chodil váš syn Adámek už od plenek, viďte?

(smích) „Přesně tak! Když dali domácí gól, tak to byl rachot. Trochu plakal, ale teď už si zvykl a na stadionu je jako doma.“

Co s vámi dělají zprávy, jak se o jeho tátu zajímají velkokluby?

„Nic to se mnou nedělá. Už to vypadalo asi desetkrát na něco. Až to bude, tak to nějak bude. Na Vánoce pojedeme do Prahy – a pak se uvidí. Bavíme se o tom, kde by se líbilo celé rodině. Třeba Španělsko by bylo fajn, měla bych to blízko za ségrou do Marbelly.“

U některých fotbalistů mívá poslední slovo manželka, že přestup »zatrhne«. (smích) „To já bych neudělala. Ale jestli mám nějaké místo... V Birminghamu, tam hraje Aston Villa, se mi na turnajích vůbec nelíbilo. Furt tam pršelo, a ještě jsem slyšela o vysoké kriminalitě.“

Větší než v seriálovém Midsomeru?

„No.“ (smích)

Ale tak třeba vám Ježíšek nadělí pro celou rodinu nějakou lepší, vysněnou destinaci. Těšíte se?

„Při kariéře jsem létala na Vánoce do Austrálie na turnaje. Teď je prostor si na svátky užít s Adámkem třeba pohádky. Už se těší a ptá se na Ježíška. I když to zní jako klišé, tak priorita číslo jedna je, ať máme zdravou rodinu. A když přijde přestup a stěhování, tak to zvládneme!“

Moje komentování? Dávid jen chválí! Některé maminky mají při mateřské »pohodindu«, jiné zase rády tvoří. To Kristýna Plíšková, když sežene v české metropoli hlídání, usedá za komentátorský pultík a glosuje dění na kurtu pro televizi Canal+. „Baví mě to, i když spoustu věcí neumím. Ale zase mluvím o něčem, co znám nejlíp. Snažím se zlepšovat,“ pověděla Blesku tenisová expertka. Divácké ohlasy má přímo z první ruky od své lásky, fotbalisty Dávida Hancka. „Když může, tak si mě zapne. Ale neřekl by mi: Jsi šílená. To by spíš řekla Kája,“ smála se Plíšková, že přenosy pozorně poslouchá i její dvojče.