Rekonstrukce tragédie biatlonistky Dahlmeierové (†31): Osudný zvrat, slzy táty a falešná naděje

V neděli 27. července pak obě ženy využily výborných povětrnostních podmínek a vydaly se vstříc magické hoře. Podle plánu vylezly v ten den až do výšky 5400 metrů, kde postavily stan, aby v něm přečkaly noc. Nadšeně hodnotily lezecké zážitky, pily čaj a prostřednictvím pageru poslaly pozitivní zprávy o svém postupu Jamalovi do základního tábora a také odpověděly řediteli agentury Shipton Trek and Tours. Ten jim předal vzkaz od lezecké legendy Thomase Hubera, který se zrovna nacházel v základním táboře pod horou Latok. „Taky Thomase pozdravuj. Dneska šlo všechno celkem hladce," odpověděla mu Laura ve své poslední zprávě.

Po dobytí vrcholu Great Trango Tower, který je lezecky extrémně náročný, se Laura Dahlmeierová se svou parťačkou Marinou Kraussovou (36) přesunula do základního tábora hory Laila Peak. Doprovázel je průvodce Baqir Jamal (56), který jim předával své cenné zkušenosti. Na obávanou horu vylezl už více než stokrát. „Provázel jsem je od 29. června. Laura byla tak skromná. Poslouchala mé historky, vtipkovali jsme a dobře si celou cestu do základního tábora rozuměli,“ vzpomínal po tragédii. „Slibovala, že se sem příští rok vrátí," dodal.

V pondělí obě ženy vstaly ještě před úsvitem. "Věděly jsme, že jsme technicky dostatečně zdatné a že podle předpovědi počasí, pokud vyrazíme ještě v noci, by mělo být všechno proveditelné. Nakonec jsme se ale rozhodly otočit ještě, než jsme dosáhly vrcholu," řekla později Marina. Podmínky se totiž začaly rychle horšit, do oblasti přišel teplý vzduch, sníh začal povolovat a hrozily sesuvy. Obě ženy byly dostatečně zkušené, situaci správně vyhodnotily a nechtěly riskovat. Ani tak ale tragédii neunikly.

Asi hodinu po poledni je při sestupu strmou severozápadní stěnou zasáhla v 5700 metrech kamenná lavina. Marina byla v tom okamžiku již v bezpečí u dalšího slaňovacího bodu, Laura ale v tu chvíli visela na laně a neměla jak se skrýt. „Viděla jsem, jak ji do hlavy zasáhl obří kámen a odmrštil ji do stěny, volala jsem na ni, ale nijak nereagovala," vyprávěla zdrcená Marina.

Po několika hodinách marného čekání na záchranné týmy, když bylo jasné, že vrtulník ten den nebude moci vzlétnout, se otřesená Marina odhodlala opustit místo tragédie a zahájila sestup do základního tábora. Ani ona rozhodně neměla vyhráno, čekalo ji celonoční klesání ve velmi nebezpečných podmínkách. „Když se Marina 29. července vrátila k nám, napětí trochu polevilo a hrozně se mi ulevilo, že to zvládla,“ přiznal průvodce.

Z Marvellových i Huberových slov ale vyplývá, že víra v dobrý konec byla pohřbena už dopoledním přeletem. Přesto horolezci ještě odpoledne pákistánského času učinili pokus vyzvednout Lauřino tělo po zemi, protože bylo jasné, že vrtulník kvůli počasí nebude moci do takové výšky znovu vzlétnout. Večer se ale vrátili zpátky, bylo to příliš nebezpečné.

Huber, jeho záchranný tým a přeživší Kraussová se přesouvají do Skardu, kde uspořádají tiskovou konferenci, na níž se snaží celou tragédii popsat a rozebrat. „Vyzvednutí Lauřina těla možné je, ale je to nesmírně riskantní, jak po zemi, tak vrtulníkem," vysvětluje novinářům Marvell. „Podmínky na hoře se v posledních 48 hodinách dramaticky změnily, každý den dochází k výraznému sesuvu kamení. A i když jste na dlouhém laně připevněném k helikoptéře, stále padá po stěně spousta balvanů," varuje. Stále otřesená Marina pak popisuje poslední minuty života své parťačky...

Zatímco se celé Německo a biatlonová komunita vyrovnává se smrtí své hrdinky, z Pákistánu přicházejí zmatečné informace týkající se vyzvednutí ostatků. Místní alpský klub nejprve prohlásí, že v rámci uctění památky věhlasné horolezkyně, rozhodně hodlá její tělo z hory vyprostit, aby to o pár hodin později dementoval s odkazem na její poslední vůli. Večer ale do celého sporu vstupují pozůstalí. „Rodina bude situaci na hoře ve spolupráci s místními úřady sledovat a ponechává si možnost zahájit kroky k vyzvednutí těla později," vzkazují.

Pátek 1. srpna: Pieta v Ga-Pa

Pietní místo v kostele • profimedia.cz

Ve výloze obchodu s nábytkem, který v Garmisch-Partenkirchenu provozuje rodina Dahlmeierové, se od rána vyjímá bílá stuha se zlatým nápisem: »Navždy, Lauro«. Před sklem přibývají další a další svíčky. Další pietní místo je pak v místním kostelíku.

Smutný hrdina celé tragédie Thomas Huber se chystá na přesun zpátky do základního tábora pod horou Latok a následující měsíc se z prožité tragédie hodlá léčit tam, kde to jeho kamarádka milovala. "Pro Marinu to ale bude těžší, protože se bude muset vrátit domů a čelit každodennímu životu,“ varuje. Šestatřicetiletá lezkyně teprve vyráží do Islamabadu, odkud se v pondělí v tichosti přesune do rodné země, která stále ještě oplakává svou sportovní legendu...