Slávistická jednička Mandous se chystá na Evropu a... Snoubenka ukázala nová prsa

Jednička má nové trojky Leccos je o trpělivosti. Dnes první gólman sešívaných pro soutěž starého kontinentu Aleš Mandous ji s pozicí náhradníka měl, jeho snoubenka Tereza se svými ňadry ne. Aleš si v jednu chvíli přál ze Slavie odejít, ale rozmyslel si to a v červnu podepsal novou smlouvu do roku 2027. Okouzlující Tereza v listopadu na snímku k psaní: „Tak vítejte,“ připojila obrázky dvou koziček. No a teď, rok a půl po porodu syna Tobiase, se na fotce pochlubila dmoucími trojkami…