Chorého zkrat: složitá situace Slavie i zlost fanoušků. A trest až na půl roku

Jindřich Trpišovský nesnáší obhroublé chování na trávníku. S Chorým o tom po nástupu do Slavie dlouze hovořil. Hráč mu údajně nic neslíbil, ovšem do osudné neděle v Uherském Hradišti sekal latinu. Úder do Hečových slabin však naštval i slávistického trenéra. Po zápase o tom sice nemluvil, odpovědi na útočníkův zkrat se vyhnul, nicméně zdroje Sportu poměrně silnou formu nahněvanosti potvrzují.

Ze druhé strany realizačnímu týmu údajně vadí, že se na Chorého píská jen minimum faulů. Přitom se zápas co zápas potýká s osobní obranou, svádí řadu těžkých soubojů, mnohdy dostane naloženo. Reakce sudích však je, minimálně v očích Slavie, nedostatečná. A to platí i pro utkání na Slovácku. Co je ale důležité, nebyl to případ situace v nastaveném čase. Dá se předpokládat, že Trpišovský svoji jedničku nepopraví. Po návratu na hřiště bude i nadále hrát v jeho plánech zásadní roli.