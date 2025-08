Chorý to za úder do rozkroku schytal i v Edenu: Hodně drahý exces! O kolik přijde?

V amoku bouchl pěstí brankáře Heču ze Slovácka. Teď se ale bude muset praštit také přes vlastní kapsu! Slávistu Tomáše Chorého (30) čeká za exces přísný trest.

Moment zatmění ze závěru nedělního mače v Uherském Hradišti (slávisté po chycené penaltě vyhráli 1:0) ho může dle řádů stát až půl roku bez fotbalu. Tak přísný trest disciplinárka ligové asociace určitě nevynese, nějakých osm zápasů stop to ale klidně může být. Pro Chorého by to neznamenalo jen dlouhý herní výpadek, ale také citelný zásah do jeho peněženky. Tím spíš, že sama Slavia včera jeho chování důrazně odsoudila!

Žádná tolerance

„Klub přijímá plnou odpovědnost za incident, který způsobil náš hráč Tomáš Chorý a který v žádném případě do fotbalu nepatří. Podobné chování v souvislosti se jménem SK Slavia Praha nebudeme tolerovat a nepřejeme si, aby se takto prezentovali hráči nebo realizační týmy jakékoliv úrovně klubu,“ uvedl mančaft z Edenu s tím, že nebude čekat na flastr od LFA, ale Chorého potrestá sám.

Dle zjištění Blesku půjde primárně o srážku z platu, která u podobných prohřešků činí okolo 15 procent mzdy. Chorý má v základu zhruba 1,2 milionu Kč měsíčně, a tak přijde o nějakých 200 tisíc. Dalších až 50 tisíc mu může napálit disciplinárka. Nejvíce ale útočníka zamrzí, kolik mu uteče na štědrých bonusech za získané body či vstřelené góly – ty se totiž z tribuny sázejí těžko... Celkem mu tak uteče cirka tři čtvrtě milionu korun!

PRACHY, O KTERÉ PŘIJDE jednorázová pokuta od Slavie (200 000 Kč)

jednorázová pokuta od ligy (50 000 Kč)

prémie za zápasy a vstřelené góly (500 000 Kč) CELKEM: 750 000 Kč Pozn.: Odhad Blesku při trestu na 8 zápasů.

O flastru rozhodne i legenda: Tak kolik, Karle?!

Ruka fotbalového zákona na Tomáše Chorého – světe, div se! – dosáhla po řadě blikanců na trávníku až nyní. Bude mít ligová disciplinární komise, v níž sedí také slavný internacionál Karel Poborský (53), »koule« na exemplární trest?

Komise rozhodčích včera oznámila, že sudí Všetečka Chorého správně vyloučil. Disciplinárka dostane případ na stůl ve čtvrtek, ale ortel nejspíš vyřkne až o týden později: Slávista totiž bude pykat automaticky v dalším mači proti Teplicím. Arbitr na trávníku posoudil faul jako hrubé nesportovní chování – „prudké udeření soupeře pěstí do oblasti rozkroku v nepřerušené hře mimo souboj o míč za použití nepřiměřené síly,“ stojí v zápisu o utkání.

Na jaký paragraf Poborský a spol. úder do rozkroku naroubují? Zřejmě na § 48 Tělesné napadení, kdy je horní sazba osm zápasů a pokuta 25 tisíc Kč. Ale pokud se jednalo o zákrok s vyšší intenzitou nebo »udeření zvlášť hrubým způsobem«, flastr může být až půl roku s platebním příkazem na 50 tisíc korun! Chorý však nejspíš vyvázne s menším trestem kvůli paragrafu 17, který hovoří o polehčujících okolnostech. Útočník Slavie totiž dle řádů spáchal přečin poprvé. Tak kolik, Karle?!