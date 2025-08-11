Atletka Baďurová otevírá druhou školku: Manžela zapřáhla jako školníka!
Že by vládla paní ředitelka Kateřina Baďurová-Janků (42) ve svých pražských školkách pevnou rukou? Ani omylem! V rozhovoru pro Blesk sdělila, že její dětičky si žijí jako v bavlnce. Každý den mají zajímavý program, včetně lekcí cizích jazyků, ale především hafo pohybu.
Kateřino, v září plánujete otevřít už druhou vlastní školku, v jakém je to teď stadiu?
„Přípravy opravdu vrcholí, ale mohu ujistit, že vše stihneme v termínu. Školku otevíráme po prázdninách 1. září na severu Prahy v Čakovicích, složenou ze dvou tříd po dvaceti dětech.“
Kapacita je naplněná?
„Z velké části ano. Spousta rodičů přihlašuje děti do školky na přelomu dubna května. Někteří to však nechávají na poslední týden v srpnu, takže místa stále jsou.“ (mrkla)
Co vás motivovalo k tomu, vrhnout se po hlavě do další školky?
„Otevřít novou školku byla samozřejmě možnost. Když jsem nebyla schopná z důvodu kapacity MŠ v Horoměřicích přijmout spoustu zájemců, rozhodla jsem se expandovat a vyhovět poptávce.“
Rozumím. A co byl vůbec ten důvod začít podnikat ve školství?
„Už před patnácti lety jsem viděla určitou díru na trhu, kterou jsem chytila za pačesy.“
Jako vizionářka...
„Dalo by se říct, i když ten prapůvod vlastně neznám. Už když jsem končila se sportem, tak mě jako vedoucí atletiky na Dukle vždy bavila práce s dětmi. I proto jsem po ekonomce šla studovat ještě předškolní pedagogiku, u níž jsem zůstala. Roli v tom hrál i můj postižený bratr, o kterého jsem se musela už jako malá starat.“
Smím se zeptat, jak si vede dnes?
„On se narodil s poškozeným mozkem, ale jsem na něho pyšná. Dokázal vystudovat konzervatoř v Ostravě, jelikož má nádherný hlas. Ale bohužel aby vystupoval v divadle, to není možné.“
Chápu, zpět ke vzdělávání... V čem je vaše školka jedinečná?
„Naše školka je soukromá, zaměřená na rozvoj pohybu dětí. Ale zas si nemyslete, že bychom u nás vychovávali jen sportovní mistry světa.“
U vás jsou tedy předškoláci sportem více políbení než jinde?
„Dalo by se říct, že ano. Máme skvělé výsledky, protože se naši absolventi prosazují ve sportech. Pohyb těm dětem ale pomáhá i v rozvoji jiných oblastí, jako je hudba, kreslení, komunikace... Pracuje se s nimi po všech směrech.“
Jste na ně pyšná?
„Šíleně. Třeba jeden klučina, kterému už nyní bude osmnáct, chodil k nám do školky a loni byl na atletickém ME dorostenců jako překážkář.“
Jaké je u vás školné?
„Platí se u nás zhruba 10 tisíc. Ale už v tom mají zahrnuty veškeré výlety, divadla i kroužky.“
Cena se odvíjí i od počtu dětí ve třídě?
„Samozřejmě. Namísto 25 dětí, jako to je ve státních školkách, u nás v Horoměřicích jich je pouze 15. A jelikož máme širokou základnu kvalitních pedagogů i dalších specialistů, jako jsou asistentky či logopedky, musíme i toto zohlednit.“
A manžel (bývalý atlet Tomáš Janků – pozn. red) se ve školce angažuje s vámi?
„Samozřejmě je součástí toho procesu, ale ne úplně, že by tam pracoval jako já.“
A jak tedy?
„Spíš si děláme legraci, že tam občas funguje jako školník. Opraví, přivrtá, poseká a tak podobně.“ (smích)
Takže ho baví vám pomáhat?
„Asi jo, nestěžuje si. Ale teď se hodně našel v motorkách. Nejdřív se začal učit, až se z něho stal aktivní instruktor.“
Říkala jste, že teď je to hektika, odpočinete si vůbec?
„Teď kolem prázdnin veškeré přípravy vrcholí, takže odpočinek není na prvním místě. Ale na přelomu dubna a května jsme si vyrazili na chalupu zrelaxovat.“
Aha. Kde ji máte?
„Pod Milešovkou, kde je opravdu nádherná krajina. Naše chalupa je téměř na samotě v lese. Nikde žádní lidi, dá se úžasně vypnout a odpočinout.“
To je život...
„Ano, pravý relax. Já to miluju. Zvlášť když může člověk vypnout ten telefon.“ (úleva)
No to je taky celkem aktuální téma, protože dnešní generace od těch mobilů neodlepí zrak. Že?
„Jelikož moje holky jsou teenagerky, tak to mám občas z první ruky. Někdy si říkám, a to nemyslím konkrétně, že to koukání do těch chytrých krabiček je pro ně hlavní život.“
Kateřina Baďurová-Janků (42)