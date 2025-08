TOP 10 (zatím) nejdražších přestupů léta. Trhu vládne Liverpool, překvapil Galatasaray

Real Sociedad → Arsenal

1,750 miliardy korun (70 milionů EUR)

Záložník

Jediný čistokrevný středopolař v seznamu. Loňský mistr Evropy je považován za pokračovatele Sergia Busquetse a Rodriho. Dalších brilantních „šestek“. „Byla to dlouhá vyjednávání, protože měl řadu nápadníků. O to větší máme radost, že si vybral Arsenal. Jsme z něj nadšení. Do týmu zapadá fantasticky,“ těší se Mikel Arteta, co předvede jeho krajan.